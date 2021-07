Todella tasaista jalkapallon Ykkösessä – Alkukaudesta selvästi parantanut Klubi 04 tulee vierailulle Kokkolaan



Niko Kalliokosken mukaan kotivoitto on ainoa hyväksyttävä tulos, kun KPV kohtaa Klubi 04:n.

Kokkolan Pallo-Veikot on jalkapallon Ykkösessä viimeisellä sijalla, kun runkosarjan puoliväli lähestyy. Matkaa ykköspaikalle on kuitenkin vain yhdeksän pisteen verran ja yläloppusarjaan oikeuttavaan kuudenteen sijaan eroa on seitsemän pinnaa.