Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Tartuntamäärät eivät enää ole keskeinen kriteeri koronan seurannassa

Maailma on elänyt nyt kuusitoista kuukautta – jos alkukohdaksi lasketaan WHO:n ilmoitus pandemiasta maaliskuussa 2020 – koronan kurimuksessa. Yhteiskuntia ympäri maapallon on paikoin lähes suljettu, vähintään eriasteisia rajoitustoimia asetettu. Varsinkin palveluelinkeinot ja matkailu ovat kärsineet huomattavasti. Ylipäätään pandemia on iskenyt lujaa talouteen.

Kaikkein ankarinta hintaa ovat luonnollisesti maksaneet COVID-19-tautiin menehtyneet yli neljä miljoona ihmistä ja heidän läheistään. Kuolleisuusluvutkin kertovat, että kyse on ollut ankarasta taudista, jonka vähättelyyn ei ole ollut pienintäkään syytä tai perustetta.

Niin Suomessa kuin varsinkin Britanniassa korontartuntojen määrä ei tunnu noudattelevan viime kesää. Suomessa tartunnat laskivat viime sydänkesällä lähes nollille. Britanniassakin suunta oli sama, mutta viime viikkoina tartuntatapausten määrä saarivaltakunnassa on noussut lähes pystysuorasti. Perussyynä on herkästi tarttuvan viruksen deltavariantin leviäminen.

Suomessa tartuntalukujen kasvun taustalla on yksi selvä tekijä. Suomen pääsy vihdoinkin jalkapallon arvokisoihin sai monet fanit unohtamaan täydellisesti itärajan takana olevat riskit. Koronan riehuminen Pietarissa oli pienempi tekijä kuin Huuhkajien fanittaminen.

Koronan täydellinen hävittäminen maapallolta ei ole realismia.

Kyse ei ole siitä, etteikö suurin osa faneista käyttäytynyt vastuullisesti. Heti perään voi kysyä, kuinka vastuullista oli asettaa itsensä alttiiksi tartunnoille esimerkiksi täpötäydessä bussissa, jossa yksikin ei-vastuullinen altisti koko joukon?Aivan käsittämätöntä on ollut myös joidenkin Pietariin matkanneiden pyrkimys vältellä tartunnanjäljittäjiä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ylilääkäri Asko Järvisen mukaan Pietarista tulleiden kisaturistien jäljitys osoittautui vaikeaksi pääkaupunkiseudun kunnissa.

Koronatartuntojen ja ilmaantuvuuslukujen seuraaminen on ollut terveydenhuoltoviranomaisten ja median jokapäiväistä leipää viime vuoden kevättalvesta lähtien. Rokotuskattavuuden kasvaessa alkaa kuitenkin olla aika suunnata huomio muihin mittareihin. Esimerkiksi Britanniassa tartuntojen huima kasvu ei ole johtanut juuri lainkaan kuolleisuuden tai sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrän kasvuun. Samanlaiselta näyttää tilanne Suomessakin.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on viime viikkoina herätellyt keskustelua yhteiskunnan normalisoimisesta rokotekattavuuden ulottuessa yhä laajemmalle. Viimeksi Nohynek lausui käsityksiään Keskipohjanmaan jutussa (11.7.). ”Yhteiskuntaa on avattava, sillä ei ole perusteltua pysyä suljettuna yhden taudin aiheuttaman vähenevän vaaran vuoksi”, Nohynek totesi Keskipohjanmaalle.

Kun korona on ollut päivittäisten uutisten olennainen osa pitkälti toista vuotta, saattaa kuulostaa radikaalilta esimerkiksi esittää sen poistamista yleisvaarallisten tartuntatautien listalta. Rokotuksien etenemisen myötä sitä kohti ollaan menossa ja juuri sitä Nohynek esittää. Samalla hän toivoo keskustelua tautiluokituksen muuttamisesta. Koronan täydellinen hävittäminen maapallolta ei ole realismia. Se jäänee kiertämään ihmiskuntaa, mutta ei lähellekään niin tappavana kuin ennen rokotteiden tuloa.

Oma lukunsa on, mikäli virus muuntautuu tulevaisuudessa varianteiksi, jotka eivät pelkästään leviä aikaisempaa herkemmin. Jos nykyiset rokotteet eivät mahdollisesti tehoakaan tuleviin virusmuunnoksiin, ei ehkä sentään lähtöruutuun palata, mutta huomattavaa takapakkia otetaan. Se tarkoittaisi taas kerran uusia rajoitustoimia.

