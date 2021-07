Pietarsaarelainen Hans Kreutzer ehdolla vuoden pohjalaiseksi

Hollannista Pietarsaareen kolmisen vuotta sitten muuttanut Hans Kreutzer on yksi Vuoden pohjalainen -äänestyksen finalisteista.

Kreutzer on kansalaisaktiivi, joka on muun muassa ollut pyörittämässä perhekahvilaa Pietarsaaressa ja innostanut kaupunkilaisia yhteisviljelyyn. Kreutzer vetää Let's grow together, Jakobstad! -kaupunkiviljelyhanketta.

Vuoden pohjalainen on henkilö, joka on toiminnallaan edistänyt pohjalaista yhteenkuuluvuutta, Pohjanmaan talouskehitystä tai pohjalaista kulttuuria.

Pohjanmaan liitto sai tänä vuonna 130 ehdotusta vuoden pohjalaiseksi. Joukosta kuusi finalistia valittiin äänestykseen.

Muita finalisteja Kreutzerin lisäksi ovat Strömsön juontaja ja käsityöasiantuntija Lee Esselström, ihmiskaupan uhreja auttavan Elpida-yhdistyksen puheenjohtaja Catarina Mikkonen, maastohiihtäjä ja kolminkertainen nuorten MM-mitalisti Alexander Ståhlberg, Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta sekä näyttelijä, kirjailija ja ohjaaja, Wasa Teaterin johtaja Ann-Luise Bertell, jonka Pohjanmaalle sijoittuva sukuromaani Oma maa (2020) nousi Finlandia- ja Runeberg -ehdokkaaksi.

Kuka tahansa voi äänestää finalistien joukosta esimerkiksi postitse lähettämällä valitsemansa ehdokkaan nimen ja numeron postikortilla Pohjanmaan liitolle (Hietasaarenkatu 6 B, PL 174, 65101 Vaasa).

Myös tekstiviestillä voi äänestää kirjoittamalla "rösta" ja ehdokkaan numero (1–6), (esimerkiksi rösta 1) numeroon 13510. Tekstiviestin hinta on 0,95 euroa. Viimeinen äänestyspäivä on 30. heinäkuuta.

Pohjanmaan liitto järjestää kilpailun yhteistyössä HSS Median kanssa (Vasabladet, Österbottens Tidning, Syd-Österbotten). Vuoden pohjalainen 2021 julkistetaan elokuussa.