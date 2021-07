Koronavirusaltistumisia Kokkolassa hotelli Kaarlessa ja Amarillossa viime viikolla – kaksi tartuntaa, karanteenissa toistakymmentä

Laura Airola

Soiten alueella on viikonlopun aikana todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa.

Karanteeniin on asetettu vajaat 20 henkilöä. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Koronavirukselle on voinut altistua viime keskiviikkona (7.7.) alkuillasta Kokkolan Amarillo-ravintolassa ja torstai-aamuna (8.7.) Hotel Kaarlen aamiaisella.

Koronaviruksen epidemiavaihe on Keski-Pohjanmaalla perustasolla ja tilanne on ollut viime viikkoina rauhallinen. Edeltävän kahden viikon aikana Soiten alueella on todettu vain kolme tartuntaa.

Pandemian alusta alkaen tartuntoja on diagnosoitu Soiten alueella yhteensä 483.

Väestön koronavirusrokotukset etenevät Soiten mukaan hyvin. Rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 16-vuotiaille sekä 12–15-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville.

Kaikki mahdolliset koronaviruksen joukkoaltistumispaikat voi katsoa Soiten sivuillta.

Ajan rokotukseen voi varata sähköisesti Omahoito-palvelun kautta netissä. Puhelinajanvaraus koronarokotuksiin aukeaa jälleen huomenna tiistaina klo 12. Omahoito-palvelu on avoinna vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä.