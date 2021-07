Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Hasan ja Junnikkalan sahat suunnittelevat rakennushankkeita

Keskipohjanmaan vaikutusalueen sahateollisuudella menee mukavasti. Kalajokinen Junnikkala suunnittelee suurinvestointia Ouluun ja haapajärvinen Hasa taas aikoo modernisoida Haapaveden sahan ja rakentaa uuden ison kuivaamon Haapajärvelle.

Myös Kannuksessa Eskolan sahalla menee hyvin. Eskolan sahan omistaa nykyään Hasa ostettuaan sen isolta metsäintegraatilta. Eskolan tilannekin paranee vielä entisestään, kun iso kuivaamo Haapajärvelle valmistuu vuonna 2023. Haapajärvellä nimittäin kuivataan sekä Haapajärven että Eskolan sahojen tuotteita.

Viime aikoina on uutisoitu sahatavaran hinnan noususta. Hintaa on seurattu Yhdysvaltojen futuurimarkkinoilla, jotka ennakoivat muun muassa sahatavaran hinnan kehitystä. Indeksi nousi markkinoilla loppukeväästä aivan hurjiin lukemiin. Nyt hinta on tullut alas, kun USA on parsinut Kanadan tuonnin vajetta Euroopan tuonnilla. Silti alkukesän hinnanlaskua ei kannata säikähtää. Futuurimarkkinat nousevat ja laskevat nopeasti. Tärkeämpää on saavuttaa sahatavaran hinnassa vakaa hyvä taso, joka turvaa sahurille, sahojen työntekijöille, alihankkijoille ja metsänomistajille leivän pöytään. On ennen kaikkea keskipohjalaisen metsänomistajan etu, että maakunnan metsiä jalostaa näinkin monta puunostajaa.

Sahat luovat paljon suoria työpaikkoja ja sen lisäksi ne tuovat työtä puunhankintaketjuun. Tukin menekki näkyy parhaalla tavalla kantohinnoissa. Järeästä puusta maksetaan aina parempi hinta kuin pienemmän läpimitan kuitupuusta.

Yksityiset sahurit ovat metsänomistajien ja pienten paikkakuntien etu. Ne lisäävät kilpailua puusta ja ovat siten omiaan nostamaan puun hintaa. Toisaalta yksityiset sahat sijoittuvat verkostona sinne missä puuta kasvatetaan, syvälle maaseudulle ja usein vielä sisämaahan. Hasakin hankkii puuta 100 kilometrin säteellä tehtaan portista. Sahan toiminnalle on tärkeää on alihankintaverkosto. Sen avulla luodaan työtä paitsi metsien hakkuu- ja kuljetustoimintaan myös tien päälle. Hasankin porteista ajaa sisään ja ulos 80 rekkakuormaa joka päivä. Lisäksi Junnikkalan, Alholman sahan ja Hasan sahatavarasta tehdään monia taloja ikkunoineen ja ovineen.

