Ylivieskasta kesäkoronatartunta kartalle tiistaina ja Pyhäjärveltä lauantaina

Ylivieskasta todettiin yksi uusi koronatartunta tiistaina. Ylivieskassa on nyt korona-aikojen alusta kirjattu 99 tartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartan mukaan Suomessa on varmistettuja tautitapauksia ollut kaikkiaan 98 505 ja maanantaista luku oli noussut 290 tartunnalla.

Edellinen Kalajokilaakson lähialueen uusi koronatartunta todettiin lauantaina Pyhäjärvellä. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne tiedotti, että altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Pyhäjärvellä on koko koronaepidemiakaudelta kymmenen todettua tartuntaa. Selänne muistutti varotoimien merkityksistä ja kannusti ottamaan koronarokotukset.

Keski-Pohjanmaalla Soiten alueella on viikonlopun aikana todettiin kaksi uutta koronavirustartuntaa. Karanteenissa on alle 20 henkilöä. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas. Mahdollisia altistustilanteita oli Kokkolassa Amarillossa keskiviikkona 7.7. kello 19–20 sekä torstaina 8.7. hotelli Kaarlen aamupalalla kello 7.30–8.