Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Matkailukesä on kuumimmillaan

Parhaillaan eletään kotimaan matkailun ruuhkaviikkoja. Heinäkuu on matkailualan sesonkiaikaa, mikä näkyy myös Keskipohjanmaan levikkialueella. Esimerkiksi karavaanareita voi bongata tien päältä ja leirintäalueilta.

Kokkola-Campingin omistaja Erkki Ahtiainen kuvaili Keskipohjanmaan haastattelussa (12.7.), kuinka lomakylä on täyttynyt vieraista. Kesäkuu oli hivenen viime vuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi muttei huono. Heinäkuu on liiketoiminnallisesti tärkeää aikaa: silloin tehdään 25 prosenttia liikevaihdosta.

Kesäkuun lopulla (Keskipohjanmaa 30.6.) majoituskohteet Kalajoella olivat pitkälti varattuina. Maanlaajuista ihailua osakseen saaneet hiekkarannat lienevät eittämättä pullollaan ihmisiä nyt heinäkuussa – keskeisenä lomakuukautena.

Heinäkuun lomamatkapiikkiä terävöittänevät eräät taustatekijät. Sää on ollut jo viikkoja useimpien lomailijoiden toivoma: lämmin ja vähäsateinen. Helteiden kestosta ei kellään ole varmuutta, joten on kenties aikaistettu lomamatkaa, jotta päästäisiin osallisiksi otollisista keleistä.

Toisekseen koronaviruspandemian aikana kotimaan matkailu on kokenut renessanssin ja vallannut alaa ulkomaan matkailulta. Esimerkiksi Kalajoen matkailussa vuonna 2020 kasvua edeltävään kesään oli jopa 10 prosenttia (Keskipohjanmaa 30.6.).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pandemia jyllää yhä, joten asetelmat eivät ole muuttuneet vuodessa. Lomamatkat valtakunnan rajojen ulkopuolelle ovat edelleen verrattain vähissä.

Viime kesään verrattuna on toki tapahtunut joitakin muutoksia. Koronalta suojautuminen on kohentunut. Viime kesänä rokotukset olivat korkeintaan suunnitteluasteella, nyt yli 60 prosenttia suomalaisista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

Vuoden aikana kertyneiden kokemuksien merkitystä ei sovi sivuuttaa. Tiedämme enemmän viruksesta nyt kuin vaivaiset kolme-neljä kuukautta pandemian alkamisen jälkeen. Yhteiskuntaa ja yksilöä koskevat epidemiologiset pelisäännöt ovat tarkentuneet ja ovat paremmin tiedossa. Toinen asia on tietysti, noudatetaanko niitä.

Vapauden ja vastuullisuuden voi laittaa samaan matkalaukkuun. Yhteisen hyvän vuoksi toivoisi, että mahdollisimman moni näin tekisikin.

Miksi mennä merta edemmäs kalaan? Tähän lähialueiden merkityksellisyyttä korostavaan kysymykseen on havahduttu korona-aikana. Suomalaiset – osin olosuhteiden sanelemina – ovat löytäneet houkuttelevia matkakohteita eri puolilta Suomea.

Reissun päällä on saattanut tutustua paikkakuntiin, joille rajoituksettomassa maailmassa välttämättä ei olisi hakeutunut. Vieläpä niin, että visiitistä on jäänyt hyvä mieli.

Tulevina viikkoina pohjalaismaakunnissakin pistäytyy takuulla turisteja, joille alue on ventovieras. Toivottavasti he nauttivat olostaan täällä ja pääsevät kokemaan elämyksiä.

Tarjonnasta asia tuskin jää kiinni. Väkeä on vähän mutta nähtävää ja koettavaa paljon. Tämä meidän keskipohjalaistenkin olisi syytä aika ajoin palauttaa mieleen.

Ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.