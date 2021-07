Lukijan mielipide: Miksi demokratialle ei anneta arvoa Kalajoen kaupungin päätöksenteossa? – Yhteisiä varoja ei pidä ohjata vain tiettyihin kohteisiin

Viimeisten kahden kuukauden ajan suuri joukko Himangan lapsiperheitä on odottanut jo kauan toivottua päätöstä saada asianmukaista lisätilaa lastensa päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelulle. Lisätilan tarve lasten päivähoitoon on ollut olemassa jo vuosia. 5-vuotiaiden kaksivuotisen esikouluopetuksen tilatarve ei ole ainoa. Perhepäivähoitajia on Himangalla vain kaksi, ryhmistä ei ole, tarve päiväkodin lisätiloihin on olemassa. Uuden varhaiskasvatuslain vaatimukset, subjektiivisen päivähoidon tarjoaminen, ryhmäkokojen pienentäminen, erityistuen ja terapian tarpeen lisääntyminen kasvattavat tilojen tarvetta.

Kaupunginhallituksen päätös toteuttaa esiopetus kolmen vuoden ajan Pahkalan koululla ja siirrettävän päiväkodin rakentamatta jättäminen tuotti vanhemmille suuren pettymyksen ja sen myötä luottamuspulan kaupungin päätöksentekoon ja toimimiseen asukkaidensa hyväksi. Ennen kaikkea huolestuttaa lasten turvallisuus kuljetuksissa mutkaisella tiellä, vanhempien moninainen varautuminen hoitopäivään. Lasten hoitopäivä sekä lasten vanhempien ja työntekijöiden työmatkat pitenevät.

Pahkala on vireä kylä, mutta siellä ei ole riittävästi varhaiskasvatusiässä olevia lapsia, eihän kouluakaan olisi lakkautettu, jos lapsia olisi riittävästi. Suurin osa lapsista asuu keskustaajaman lähellä. 5-vuotiaiden esiopetuslaissa sanotaan, että esiopetusta ei voi toteuttaa muuta kuin sellaisissa tiloissa, joissa on täydentävää varhaiskasvatusta eli normaalia päivähoitoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on luvannut maksuttomaksi vain esiopetuksen, 20 tuntia viikossa, johon kuu-luvat henkilöstö- ja opetusmateriaalikulut. Loppupäivän tai aamun hoidon maksavat vanhemmat. Miten ratkaistaan vuokramenot, linja-auto- ja ruokakuljetusmenot? Tarvitaan lisäksi ruuanjakaja, siistijä, lisähenkilöstö ja irtaimisto täydentävää varhaiskasvatusta eli päivähoitoa varten ym. Näitä laskemia ei liene tehty. Yhden vuoden vuokra-ajan jälkeen olisi voitu päästä pitkäksi ajaksi taloudellisesti edulliseen ratkaisuun perustamalla siirrettävä päiväkoti Satumajakan läheisyyteen kaupungin omalle tontille ja saatu synergiaetuja infran rakentamisessa, henkilöstön, irtaimiston ja ruokahuollon kustannuksissa.

Demokratia ei toimi. Lautakuntien jäsenet ovat asukkaiden valitsemia edustajia päätöksen tekoon. Kaupunginhallitus ohitti varhaiskasvatustilaratkaisulla kahden lautakunnan päätökset. Se on asukkaiden hylkäämistä. Mitä hyötyä on vaaleista, kun asiat päätetään tietyissä ryhmissä, eikä suunnitelmia tuoda avoimesti esille? Varhaiskasvatuskeskuksen tarve on ollut jo vuosia myös Kalajoen keskustassa. Kun Pohjankylän koulu muutettiin päiväkodiksi, oli lupaus, että uutta varhaiskasvatuskeskusta aloitetaan suunnittelemaan heti. Investointiraha on siirretty vasta vuodelle 2024 ja sekin vasta suunnitteluun. Himankaa koskevat ratkaisut eivät ole siinä mukana. Palveluverkkosuunnitelma on teoriaa ja sanahelinää, kun tilan ja toiminnan tarve on mitattavissa käytännön sanelemana.

Miksi rahaa löytyy ensimmäisenä Hiekkasärkkien rakentamiseen? Toukokuun tilinpäätösiltakoulussa ilmoitettiin kahden miljoonan Mertakeskuksen osakkeiden myyntivarat sijoitettavaksi Marinaan ja kylpyläsuunnitteluun. Hiekkasärkät ovat Luojan antama lahja Kalajoelle, sitä ei pidä muuntaa loputtomiin. Varhaiskasvatuksen, lasten tarpeet on syrjäytetty. Mm. hetkessä syntynyt Jedu-kampussuunnittelu on mennyt sen edelle. Yhteisiä varoja ei pidä ohjata vain tiettyihin kohteisiin. Niitä on suunnattava ensisijassa peruspalveluihin, lasten, perheiden, vammaisten ja vanhusten hyväksi.

Ihmetyttää myös, miten moni lahjakas, pätevä työntekijä poistuu tekemään työtä naapurikuntiin. Tätä on syytä miettiä vakavasti. Kaupunkimme kehittämisessä on kuunneltava tasapuolisesti asukkaita, työpaikkojen henkilöstöä, kaikkia veronmaksajia.

Kirsti Siljander

2017-1021 varavaltuutettuja, sivistyslautakunnan jäsen, kd