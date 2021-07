Kalajoen Hiekkasärkkien kohdalla ruuhkaa kasitiellä – liikenteelle haittaa molempiin suuntiin



Kalajoella on tänä kesänä paljon matkailijoita. Kesäkuun loppupuolella lähes kaikki majoitukset olivat täyteen varattuja.

Tie 8 on ruuhkautunut Kalajoen Hiekkasärkkien lähellä. Autoja on jonoksi asti, ja liikenteelle on haittaa molempiin suuntiin.