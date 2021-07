Yle vastaa Paula Vesalan kritiikkiin: Kansanmusiikki kuuluu ja näkyy Ylen kanavilla

Keskipohjanmaan haastattelussa (12.7.2021) muusikko Paula Vesalan näkemys kansanmusiikista Ylessä jää turhan synkäksi. On paikallaan täydentää juttua muutamin esimerkein.

Yle Radio 1:ssä soi kansanmusiikki ja etno joka viikko. Maanantai-iltaisin radiosta tulee ensin eurooppalaisesta kansanmusiikkiperinteestä ponnistavaa musiikkia Keinuva talo -ohjelmassa, jota toimittaa Mika Kauhanen. Sen jälkeen vuorossa on suomalaista ja pohjoismaista kansanmusiikkia soittava Amanda Kauranteen Sydänjuurilla-ohjelma.

Torstaisin radiossa soi etno Tuuli Saksalan Keidas -ohjelmassa. Nyt heinäkuussa tuon ohjelman tilalla on Harri Tuomisen maailmanmusiikkiohjelma.

Yle radio 1:ssä lähetetään etnokonsertteja kerran kuussa, ja aika ajoin radiossa on myös kansanmusiikin ja maailmanmusiikin Sävel on vapaa -toivekonsertteja. Kansanmusiikki ja maailmanmusiikki soivat Yle Radio 1:ssä myös muissa musiikkiohjelmissa, joskin satunnaisemmin. Parhaillaan kanavalla vietetään Latinalaista heinäkuuta, jonka aikana kanavalla soi paljon lattarimusiikkia.

Yle on tv-kanavilla ja Areenassa esittänyt ja taltioinut viime vuosina myös Etnogaala -tapahtumia, jotka löytyvät Yle Areenasta. Myös Espoon JuuriJuhlilta on taltioitu nykykansanmusiikkia. Iso panostus oli Tampereella vuonna 2019 järjestetyn kansainvälisen maailmanmusiikin Womex-festivaalin konserttitaltioinnit. Festivaalin esitykset löytyvät Yle Areenasta (https://areena.yle.fi/1-50292765) ja ne uusitaan nyt elo-syyskuussa Yle Teemalla viikoittain aina iltapäivisin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kansanmusiikki näkyy ja kuuluu myös alueellisesti, esimerkiksi Yle Pohjanmaan ohjelmistossa Kaustinen ja sen tarjonta ovat vahvasti esillä.

Ylen tehtävä on tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria. Tehtävä on vastuullinen ja kenttä laaja, mutta on selvää, että suomalainen musiikkiperinne on sen ytimessä.

Ville Vilén

johtaja, Ylen Luovat sisällöt ja media