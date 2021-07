Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogi: Brit Stenman uskoo yhteistyöhön – Pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä Kokkolassa – Nordiskt kultursamarbete i Karleby

Muuttaessani Suomeen 1970-luvun alussa huomasin aika pian, miten suurta hyötyä Pohjoismaat saisivat läheisemmästä yhteistyöstä. Yhteydet Keskipohjolassa olivat vilkkaat 1970-80 -luvuilla kesäisin useiden kaupunkien välillä liikennöivien autolauttojen ansiosta.

Ensin Uumajassa ja sitten Skellefteåssa vaikuttanut taidekoulun rehtori Tage Martin Hörling otti yhteyten Vaasan läänin taidetoimikuntaan ajatuksenaan perustaa pohjoismainen korkeakouluopintoihin valmistava taidekoulu. 1984 perustettiin Kokkolan kaupungin toimesta Pohjoismainen taidekoulusäätiö ja koulu aloitti toimintansa Tage Martin Hörling ensimmäisenä rehtorinaan. Koulun vieraileviin opettajiin perustuva opetusjärjestely teki koulusta ainutlaatuisen.

800-900 oppilasta sai taidekoulutuksensa, henkilökohtaista ohjausta, kielikylvyn ja yhteydet suureen maailmaan koulun ollessa toiminnassa 34 vuoden ajan. Kokkolan kaupunki antoi Pohjoismaiselle taidekoululle toimintamahdollisuudet Renlundin koulun puuosassa merkittävän vuokratuen muodossa. Renlundin koulun jugend-fasadi oli tunnetuin ja laajimmin Pohjoismaihin levinnyt kuva Kokkolasta.

Väriä Pohjoismaisen taidekoulun salissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toimiessani vuosikausia Kokkolanseudun Pohjola-Nordenin puheenjohtajana olin mukana Merenkurkunneuvostossa ja aktivoiduin työskentelemään parempien liikenneyhteyksien ylläpitämiseksi Vaasan ja Uumajan välillä verovapauden poistuttua laivaliikenteestä EU-jäsenyyden myötä. Tällä hetkellä tilanne matkustamisen kannalta Merenkurkun yli vaikuttaa valoisalta uuden ja ympäristöystävällisen lautan Botnia Auroran myötä.

Pohjoismaisen taidekoulun toiminnan päätyttyä syksyllä 2018 Taidekoulusäätiö on aloittanut yhteistyön taidepedagogisen tutkimuksen merkeissä Taideyliopiston kanssa tutkimuksen vararehtori Jaana Erkkilä-Hillin kautta ja Ammattikorkeakoulu Novian kanssa Pietarsaaressa lehtori Ingela Bodbacka-Rakin kautta. Pohjoismaisen taidekoulun perintö ja yhteistyöverkosto ovat arvokkaita ja niiden merkitys näkyy myös yhteistyösuunnitelmissa Gerlessborgskolanin kanssa Tukholmassa ja Bohuslänissä. Toivomme rakentavamme yhdessä avoimen korkeakoulun kursseja, jotka vastaavat ajan tarpeisiin ja jotka toteutetaan hybridikursseina, ja joista saa pisteitä myös tuleviin opintoihin.

Yhteistyössä Kokkolanseudun opiston kanssa järjestämme jo alkavana syksynä luentosarjan taiteen ilmiöistä. Elokuun ensimmäisellä viikolla järjestetään taidekurssi lapsille yhdessä Kesäyliopiston kanssa ja 7.8. kurssi aikuisille Ykspihlajan Kahvila Sahassa. Elokuun aikana Renlundin taidetalossa on mahdollisuus tutustua grafiikan näyttelyyn.

Spontaanisuus ja uudet ajatukset kunniaan, mutta on hyvä tuntea historiansa ja rakentaa olemassaolevalle perustalle ja kokemukselle; näin voidaan seisoa varmalla pohjalla.

Kokkolalla ja Kaarlelalla on arvokas historia, joka on vaikuttanut koko Pohjolaan. Pappi Anders Chydenius sai aikaan maailman ensimmäisen painovapauslain Tukholman valtiopäivillä 1766. Hän puhui hallinnon läpinäkyvyydestä, uskonnonvapaudesta ja työväestön oikeuksista. Tämän päivän tilannetta ajatellen tuntuu ajankohtaiselta mainita, että Chydenius ymmärsi rokotusten merkityksen epidemioiden torjunnassa. Hän itse rokotti seurakuntalaisia isorokkoa vastaan jumalanpalveluksen päätyttyä!

Anders Chydeniuksen pappila Kirkonmäellä on edelleen paikoillaan. Meillä on kaikki syyt remontoida pappila ja tehdä siitä Anders Chydeniuksen perintöä vaaliva kulttuurikeskus niin kaupungin asukkaille kuin muualta tuleville vieraille. Pohjoismaisesta näkövinkkelistä katsottuna Kokkolalla on paljon, mistä olla ylpeä.

Pohjoismainen taidekoulusäätiö haluaa puhaltaa hengen uuden, ajanmukaisen taidekoulutuksen käynnistämiseksi kaupungissa tai vaikkapa Tankarin saarella. Novian tekninen osaaminen ja tekniikka mahdollistaa uusien teiden avaamisen.

Siinä toivossa että Kokkola on mukana Keskipohjolassa tapahtuvassa kehityksessä uusien toimivien yhteyksien ansiosta, näen kulttuurimatkailun yhtenä kaupungin vetovoimatekijänä.

Pohjoimainen taidekoulusäätiö toivoo mahdollisuutta käyttää kurssitoiminnalle tarpeellisia tiloja Renlundin koululla ja säilyttää Jugend-fasadin kuvana ulos Pohjolan suuntaan!

Nordiskt kultursamarbete

Då jag kom till Finland i början av 70 talet insåg jag ganska snart hur stor nytta de nordiska länderna skulle ha av ett närmare samarbete.

Förbindelserna i Mitt-Norden var mycket livliga på 70-80 talet med färjor mellan många städer under sommaren.

Rektorn för en konstskola i Umeå och senare Skellefteå, Tage- Martin Hörling, kontaktade Konst kommissionen i Vasa län med tanke på en nordisk förberedande konstskola. 1984 grundades stiftelsen för Nordiska konstskolan av Karleby stad och skolan kunde börja sin verksamhet med Tage Martin Hörlig som första rektor och ett unikt gästlärarsystem som gjorde skolan enastående i sitt slag.

800-900 elever fick sin konstutbildning, personlig vägledning, språkbad och kontakt med den stora världen de 34 åren skolan var i gång. Karleby stad gav NKS möjlighet att verka i trädelen i Renlunds skola med tillsvarande hyresunderstöd. Jugendfasaden i trä av Renlund skola var nog den mest kända bilden av Karleby utåt i Norden!

Som ordförande för Pohjola-Norden i Karlebynejden satt jag flera år med i Kvarkenrådet och aktiverade mig för en förbättring av förbindelserna mellan Vasa och Umeå efter att taxfree föll bort vid medlemskapet i EU.

Det ser nu verkligen lovande ut för Kvarkentrafiken med den nya miljövänliga och snabba färjan, Botnia Aurora.

Efter att verksamheten i NKS upphörde hösten 2018, har stiftelsen för NKS ingått samarbete med Konstuniversitetet i Helsingfors, genom vicerektor Jaana Erkkilä-Hill och Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad, genom lektor Ingela Bodbacka-Rak. Arvet och kontaktnätet efter NKS är värdefullt, något som också kommer till uttryck i sammarbetsplanerna med Gerlesborgsskolan i Sverige.

Tillsammans önskar vi bygga upp högskolekurser, anpassade till tidens krav som hybridkurser, och som ger poäng och kompetens för vidare studier.

Tillsammans med Karleby institut kommer vi redan denna höst ge öppna föreläsningar för allmenheten. Första veckan i augusti arrangeras en konstkurs för barn tillsammans med SommarUni. NKS arrangerar en konstkurs för vuxna i Yxpila vid Saha café 7.8. Under augusti kan en grafikutställning besökas i Renlunds konsthus.

Spontanitet och nytänkande till all ära, men att känna sin historia och att bygga vidare på den kunskap och erfarenhet man har, ger en säker grund att stå på.

Gamlakarleby och Karleby har en värdefull historia som har påverkat utvecklingen i hela Norden. Prosten Anders Chydenius drev igenom värdens första tryckfrihetslag i Riksdagen i Stockholm 1766, han talade för insyn i förvaltningen, trosfrihet och rättigheter för arbetsfolket. I dagens läge känns det relevant att tänka på att Chydenius förstod betydelsen av vaccination för att hejda en epidemi. Han vaccinerade själv sina församlingsmedlemmar mot smittkoppor efter gudstjänsten!

Anders Chydenius prästgård på Kyrkbacken står kvar. Det finnes all orsak att renovera prästgården och göra den till ett kulturcentrum där Anders Chydenius arv förvaltas och levandegörs för stadens invånare och gäster utifrån.

I ett nordiskt perspektiv har Karleby mycket att vara stolt över.

Stiftelsen för NKS vill blåsa liv i en ny, tidsanpassad konstundervisning med vissa kurser i staden eller t.ex på Tankar. Novias tekniska kunnande och teknik möjliggör nya vägar att gå.

Med hopp om att Karleby skall vara med i den utvecklig som sker i Mitt-Norden i dag, med de nya och effektiva förbindelserna, ser jag kulturturismen som en viktig del av stadens attraktionskraft.

Stiftelsen för NKS hoppas på att få tillgång till de nödvändiga utrymmen i Renlunds skola för den planerade fortsatta verksamheten och därmed behålla Jugend-fasaden som bilden ut i Norden!