Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Riesling, vähän sinnepäin tehtynä

Viiniarvio

9 Lives Inspiring Riesling 2020, Chile, 9,98 €

Riesling on valkoviinien ystävien tämänhetkinen suosikkirypäle. Vaikka se on aika takuuvarma valinta, siinäkin on eroja riippuen tuottajasta ja tuotantomaasta. Otin hyllystä mukaan kokeiltavaksi chileläisen 9 Lives Rieslingin, koska Chilessä riesling on rypäleenä tuottanut hyviä valkoviinejä.

Tuoksu on ihan sellainen kuin pitäisikin, greippimäistä sitrusta, vähän karviaisen vivahdusta, vihreää omenaa ja aavistus persikkaa. Melko samanlainen tuoksu kuin eurooppalaisissa rieslingeissä, mutta pieni eksoottinen Chilen lisä tuon persikan myötä.

Chileläinen riesling on selvästi kuivempi ja tylympi kuin saksalainen, mutta ruuan kanssa eroa ei ole niin paljon.

Maku on aluksi linjassa tuoksun kanssa, sen verran kuin viini viipyy suussa. Mutta heti kun sen on nielaissut, tunne muuttuu. 9 Lives on rutikuiva, ja lopahtaa nopeasti. Rypäleen luontainen pieni makeus on häipynyt jonnekin. Otin verrokiksi saksalaisen rieslingin ja ero jälkimaussa oli selvä. Chileläinen oli selvästi kuivempi ja tylympi, mutta ruuan kanssa eroa ei toki ollut niin paljon. Koeruuaksi grillattiin artesaanimakkaraa, uusia perunoita ja sitruunamehulla raikastettua salaattia mansikoilla. Tämä kokonaisuus sai kiitosta, joten väittäisin, että ero kalliimpiin ja täyteläisempiin rieslingeihin on loppujen lopuksi melko pieni. Vaikka tämä ei ole huippuviini, niin on se silti kohtuullinen ja toimiva ruuan kanssa.