Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Traaginen farssi jatkuu Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostossa

Kolmas vuosi on meneillään eikä loppua näy. Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostossa on esitetty sitten kesän 2019 traagista farssia, jonka kierteen ei olisi enää uskonut syvenevän. Kyllä se vain syvenee.

Centria-ammattikorkeakoulussa lehtorina toimiva kokkolalainen pappi Emilia Teerikangas on noussut seurakuntaneuvoston enemmistölle periaatteelliseksi kynnyskysymykseksi. Teerikangas on hakenut kahdesti kappalaisen virkaa ja kerran viransijaisuutta. Sama enemmistö on äänestänyt nurin kirkkoherra Jouni Sirviön esitykset. Sama enemmistö on tumpannut kaikki oikaisuvaatimukset.

Lähinnä teologis-juridiselta koulukiusaamiselta vaikuttava toiminta saavutti tällä viikolla uuden yhtä aikaa sekä häkellyttävän että masentavan etappinsa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus palautti vuonna 2019 tehdyn päätöksen kappalaisen viran täyttämisestä seurakuntaneuvoston uuteen käsittelyyn. Sekös säikäytti enemmistön, joka kiirehti kutsumaan pikavauhtia koolle istunnon keskellä helteisintä sydänkesää. Tutuksi käyneillä äänestysnumeroilla haetaan nyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa.

Seurakuntaneuvoston enemmistöllä on taustatukenaan juridista asiantuntemusta, jota surutta käytetään. Se on pomminvarmaa, että aikaa ainakin voitetaan. Oikeasti sitä ei tosin ”voiteta” vaan sitä ilmiselvän tarkoituksellisesti kulutetaan.

Keskinäinen kunnioitus on kaksisuuntainen tie. Tähänkin tangoon tarvitaan kaksi.

Seurakuntaneuvoston enemmistöstä kukaan ei suostu perustelemaan julkisuuteen minkä vuoksi Emilia Teerikangas näyttää sen silmissä suorastaan demonisoituneen henkilöksi, jota vastaan on käytettävä kaikki maalliset keinot. Muitakin lienee koetettu.

On siis esitettävä arvaus tai arvio: Emilia Teerikankaan uskonkäsitys on Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston enemmistölle liian liberaali. Mikä pahinta, Teerikankaan katsotaan edustavan vääränlaista suhtautumista seksuaalivähemmistöihin. Erityisen raskauttaviksi lienee katsottu Teerikankaan sinänsä kovin maltilliset lausunnot runsaat kolme vuotta sitten järjestetyn Kokkola Pride -tapahtuman alla.

Lähtökohta on kristallinkirkas eikä sitä pidä unohtaa: erilaisia uskonnollisia vakaumuksia on kunnioitettava. Se koskee myös ns. konservatiiveja. Heillä on lupa uskoa niin kuin he uskovat. Kukaan ei ole tätä itsestäänselvää oikeutta ottamassa pois. Keskinäinen kunnioitus on kuitenkin kaksisuuntainen tie. Tähänkin tangoon tarvitaan kaksi. Juuri tämä on seurakuntaneuvoston enemmistöltä unohtunut. Toinen vaihtoehto on, että he yksinkertaisesti pitävät omaa näkemystään täydellisen oikeana. Eri tavalla uskovat ja ajattelevat ovat väärässä.

Keskipohjanmaankin mielipidepalstoilla on perätty Oulun hiippakunnan piispan Jukka Keskitalon puuttumista Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston toimintaan. Keskitalo on puuttunut. Piispa myös ilmaisi itseään erittäin selkeästi vastatessaan Keskipohjanmaan kysymyksiin viime maaliskuussa. Piispan näkemyksillä ei vain ole sinapinsiemenen vertaa vaikutusta seurakuntaneuvoston enemmistön tapaan toimia. Se on tullut täysin selväksi.

Sekin on syytä muistaa, että Kokkolan suomalaisen seurakunnan murskaava enemmistö ei tunnu olevan millään lailla kiinnostunut seurakunnan päätöksenteosta. Marraskuussa 2018 90 prosenttia seurakunnan jäsenistä jätti käyttämättä äänioikeuttaan. Asiallisesti se tarkoitti, että äänestäneen kymmenen prosentin joukossa konservatiivit olivat koko seurakuntaan nähden yliedustettuja.

Puolentoista vuoden kuluttua nähdään, onko ”Teerikangas-gatella” vaikutusta äänestysaktiivisuuteen. Villi veikkaus, että ihan kaikki eivät äänestysprosentin nousua toivo.

