Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Eiköhän tuoda taas poika kotiin

Mediaa seuratessa kuvittelisi, että Kultaisen palmun ja Hytti nro 6:n voitosta päättää kriitikoiden tähtikartta tai juttumäärä. Tasapelin sattuessa rangaistuspotkukisa!

Tosiasiassa parhaan filmin valitsee Cannesin jury. Puheenjohtajana on ohjaaja Spike Lee. Hänethän tiedetään suureksi Suomen ja suomalaisten näyttelijöiden ystäväksi. Maggie Gyllenhaal on näyttelijäjäsen, joten huomioi varmasti suomalaisosaamisen. Korealaisen Song Kang-hon elokuvia olen monesti kehunut Keskipohjanmaassa. Juryn filmitähti Tahar Rahimin vaimo Leila Bekhti taas on näytellyt jo 2011 kokkolalaisten silloisen ranskalaisvävyn ohjauksessa. Kai sellainen jättää muistijälkiä!

Itse pidin Spike Lee -elokuvapipoa jo ensimmäisillä Juho Kuosmasen luotsaamilla Kokkolan Kinojuhlilla syksyllä 2018. Eiköhän näillä eväillä tuoda poika kotiin?