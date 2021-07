Lukijan mielipide: Demokratia valuu hiekkaan

Kirstin kirjoitus (Keskipohjanmaa 14.7.) oli perusteltu demokratian puheenvuoro.

Himanka oli aikanaan Suur-Lohtajan veronmaksajapitäjä. Sitten se itsenäistyi, ja vähitellen sen koneisto paisui ja pian sen kunnantalo pullisteli virkailijoista, kunnes lopulta meni talo ja maat Kalajoelle, niin siitä tuli urbanisoituvan Hiekkasärkkäin verovelvollinen.

Ennen oli keisari, sitten kuningas, nyt vallankäyttäjä on kansa. Sillä on mahdollisuus vaikuttaa. Se on myös vallankäyttäjän velvollisuus. Kuningas Gustaf Adolfin tunnusta lainaten: ”plikten framför allt” – velvollisuus ennen muuta.

R.T. Akolahti

Himanka