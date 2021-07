Kokkolan tapahtumapuisto on nyt valmis, enää siivous tekemättä – Ensimmäinen tapahtuma on Kokkolan Viinijuhlat, jonka ennakkomyynti on alkanut lupaavasti: "Loppuunmyyminen on realismia", hehkuttaa promoottori



Kokkolan tapahtumapuisto on valmis. Enää tehdään pieniä viimeistelytöitä. Kuva on otettu torstaina 15. heinäkuuta. Joona Jylhälehto

Kokkolan tapahtumapuisto on valmis. Tällä hetkellä tulevassa konsertti-, messu- ja näyttelytoiminnan keskuksessa tehdään ison urakan jälkeisiä viimeistelytöitä; harjauksia ja paikkojen pesua.