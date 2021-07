Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Sään ääri-ilmiöt koskevat kaikkia – Kun miljoonat ilmastopakolaiset lähtevät liikkeelle elinkelvottomilta alueilta, on turha huudella rajoilla pakolaiskiintiöistä

Kesä 2018 oli kuuma ja kuiva. Erityisesti Ruotsi oli kovilla. Hallitus jakoi maanviljelijöille kriisiapuna kuivuuden ja metsäpalojen vuoksi noin 117 miljoonaa euroa. Koska eläimille ei saatu riittävästi karkearehua, länsinaapurissa huolestuttiin myös elintarviketuotannosta sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Maasta, joka tunnettiin rehuviljan viejänä tuli hetkessä maahantuojia. Ruotsin tuotti tuolloin yli 30 prosenttia vähemmän viljaa normaalivuoteen verrattuna. Tilanne oli samankaltainen kaikissa Itämeren alueen maissa, myös Suomessa.

Sään ääri-ilmiöistä kuten kuivuudesta ja kuumuudesta on kärsitty jälleen eikä kärsijänä ole vain maatalous. Suomen olosuhteissa poikkeuksellisen pitkä hellejakso on rasittanut esimerkiksi maan terveydenhuoltoa. Pahin tilanne koettiin Helsingissä. HUSin päivystyksessä oli potilaita, jotka olivat odottaneet pääsyä päivystyksestä eteenpäin yli 60 tuntia. Lämpöuupumiset ovat vain osa kuuman ilman aiheuttamista ongelmista. Esimerkiksi monet taudit pahentuvat helteessä. Lisäksi hoitohenkilökunta oli kovilla, kun joissakin laitoksissa sisälämpötila kohosi yli kolmenkymmenen lämpöasteen.

Kolmen vuoden takainen hellejakso lisäsi kuolleisuutta. THL:n selvityksen mukaan yli 65-vuotiaiden päivittäinen kuolleisuus kasvoi hellejaksolla keskimäärin 14 prosenttia tavanomaiseen verrattuna. Kaikkiaan helle aiheutti noin 380 ihmisen ennenaikaisen kuoleman. Tämän kesän lukuja ei luonnollisesti ole vielä saatavissa, mutta esimerkiksi Kanadassa hellekupoli aiheutti lähes 700 ihmisen ennenaikaisen kuoleman. Luonnossakin kuoltiin, kanadalaisbiologi havaitsi merieläinten joukkotuhon Vancouverin rannikkoseudulla, kun yli miljardi merieläintä kuoli ennätyksiä rikkoneen helleaallon vuoksi.

Ekosysteemi ei ole osannut varautua näin rajuihin säämuutoksiin, eivät sen puoleen ihmisetkään. Maapallolta löytyy myös kuumia maanosia, joissa helle muuttuu tappavaksi kun märkälämpötila saavuttaa 35 asteen lukemat. Tuolloin keho ei pysty enää poistamaan aineenvaihdunnan tuottamaa lämpöä, ja kehon ydinlämpötila alkaa nousta. Jo muutamassa tunnissa hyväkuntoinenkin ihminen menehtyy. Etelä-Aasian väkirikkailla alueilla lähestytään nykymenolla rajaa, jolloin eläminen muuttuisi mahdottomaksi.

Kuumuuden lisäksi myös ääri-ilmiöt sateissa ja myrskyissä lisääntyvät. Kauhulla on seurattu tulvatuhoja Saksassa sekä Belgiassa ja Hollannissa. Kuolonuhrien määrä selviää lopullisesti vasta muutaman päivän kuluttua. Aineelliset tuhot ovat valtavat.

Meteorologi Kerttu Kotakorpi pitää sääblogia, jossa ruotii aikamme ilmiöitä ja myös ilmastonmuutosta. Hän toteaa ilmastonmuutoksen nostavan lämpötiloja ja helleputket pitenevät myös meillä. Hellepäivien lukumäärän ennustetaan lisääntyvän Suomessa jopa kolmin- tai nelinkertaiseksi kuluvan vuosisadan aikana.

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, jota pitäisi yrittää estää kaikin mahdollisin tavoin. On turha kuvitella, että ilmastonmuutos merkitsi Suomessa vain ”suomalaisia” ongelmia. Kuin väkirikkailla alueilla elo käy mahdottomaksi, sieltä on lähdettävä pois. Kun miljoonat ilmastopakolaiset lähtevät liikkeelle elinkelvottomilta alueilta, on turha huudella rajoilla pakolaiskiintiöistä. Suomi ei ole turvallinen kupla. Me kaikki olemme ihmisiä ja jos pahin skenaario toteutuu, rajat ovat lopulta vain veteen piirretty viiva.

