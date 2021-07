Hanna Raution kolumni: Paluu seminormaaliin työarkeen

Lomalta oli jännä palata töihin, kun sai saapua ihan fyysisesti työpaikalle kevään etätyöskentelyn jälkeen. Parasta on nähdä eläviä ihmisiä kuvattomien Teams-puheluruutujen sijaan.

Hymiöt ja emojit eivät mitenkään korvaa oikeaa naurua, vaikka oikea nauru ei yleensä olekaan itkunaurua tai maassa kieriskelyä kuten ruudulla. Kasvokkain tulee tuskin koskaan vastattua pelkästään ok, kiitti tai jees. Ajatukset vaihtuvat, kun kollegoilta viereiseltä työpisteeltä voi kysyä mielipidettä.

Kriittissävytteinen keskustelu onnistuu kasvokkain huomattavasti paremmin kuin viesteillä. Ilmeillä ja eleillä voi tukea sanomaansa tai pehmentää sarkastisia lausuntojaan. Äänen korottamisen ei tarvitse olla huutamista, mutta auta armias jos menet kirjoittamaan CAPS LOCK päällä. Tunnelma on pilalla saman tien ja voi olla sitä koko loppupäivän, kun ketutusta ei saa purettua ulos kenenkään kanssa.

Kotitoimistossa työskentely on myös fyysisesti passiivista ja tekee osaltaan työpäivästä puuduttavan. Työpaikalla voi ja saa kävellä ja tehdä välillä seisten töitä. Tai ensin pitää tietysti hankkiutua kotoa työpaikalle, mikä omassa tapauksessa on vain parin korttelin mittainen pikakävely, mutta etätöissä sekin jää tekemättä.

Alakerran kahvilasta voi kipaista kahvit tai ruokaa, lounaalle tulee lähdettyä talon ulkopuolelle ja kahviautomaatillekin on matkaa enemmän kuin metri kotitoimistossa kahvipannulle. Kotona on tosin tullut juotua huomattavasti vähemmän kahvia, joten yksi plussa löytyi sinnekin.

Ja näillä keleillä on tietysti ollut ensiluokkaisen mahtavaa ja etuoikeutettua työskennellä erittäin hyvin ilmastoidussa konttorissa. Kaikki sympatiat helteessä raatajille.

Toukokuun lopulla ennen lomaa koronatilanne oli Kokkolassa huolestuttava. Nyt tilanne on onneksi taas parempi, mutta vähän kuitenkin epävakaa ainakin jossain päin Suomea. Maskinkäyttösuositusta on lievennetty Keski-Pohjanmaalla jo kesäkuun lopulla, mutta edelleen on vähän epävarmaa, kuinka normaalisti voi olla ja elää. Järki päässä normaalielämää kohti kuitenkin pyrin menemään, ei tämä loputtomiin voi jatkua.