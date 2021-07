Frida Keräsen kolumni: Kokkolasta pois muuttaminen aiheutti yllättävän identiteettikriisin

Jos joku kysyy minulta asuinkaupunkiani, en tiedä mitä vastata. Ehkä paras selitys on se, että olen Tampereella asuva kokkolalainen. Toisaalta olen tämänkin vuoden aikana viettänyt sen verran paljon aikaa Kokkolassa, että en tiedä onko tämäkään kuvaus pätevä. En koskaan ollut niitä ihmisiä, jotka teini-iässä laskivat päiviä siihen, että pääsisivät karistamaan vanhan kotikaupungin pölyt jaloistaan. Kun pääsin opiskelemaan, lähdin kuitenkin innolla tutustumaan uuden kaupungin mahdollisuuksiin.

Korona-ajan etätyöskentelyn ja kesämökeille karkaamisen myötä monipaikkaisuus nousi varsinaiseksi trendisanaksi, mutta ilmiö on paljon tätä laajempi. Ihmisiä on aina asunut useammassa paikassa perheen, opiskelun tai työn vuoksi. Ilmiö liittyy myös viime vuosina vauhdittuneeseen digitalisaatioon sekä elämäntapojen ja perhemuotojen moninaistumiseen. Sattumallakin on vaikutuksensa siinä, minne ihminen päätyy ja juurtuu. Joku muuttaa rakkauden perässä. Joku joutuu jättämään entisen kotiseutunsa, vaikka ei haluaisikaan. Lapsi reissaa eri paikkakunnilla asuvien eronneiden vanhempien kotien välillä.

Itselleni kahden kaupungin välillä asuminen toi mukanaan paitsi käytännön pulmia, myös jonkinlaisen odottamattoman identiteettikriisin. Postia ohjautuu molempiin koteihin riippumatta siitä, kumpaan olen osoitteeni merkinnyt. Usein kirjeet päätyvät juuri sinne, missä en sillä hetkellä ole. Tavarat ovat levällään kahden asunnon välillä. Elämästä tulee henkisesti hajanaisempaa, kun maisemaa vaihtaa usein. Silti olen tilanteeseeni tyytyväinen. Tampereella voin nauttia mielenkiintoisista opinnoista ja ison kaupungin tarjonnasta. Kokkolassa minulla on perhe, ystävät ja kesätyöt. Loppujen lopuksi olen henkisesti kokkolalainen. Läheisten ja työn lisäksi kyse on tunnelmasta ja historiasta. Merellinen seutu ja rauhallisuus tulevat varmasti aina olemaan osa mielenmaisemaani. Identiteetti rakentuu silti ajan myötä useista palasista, ja useammassa paikassa asuminen rikastaa elämää. Ehkä voin olla myös osin tamperelainen, vaikka mustaamakkaraa suostun tuskin koskaan syömään.

