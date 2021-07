Ihmisten näkemisen ja löytöjen toivossa: Pietarsaaren Jaakon Päivien kirpparipöydät tavallista väljemmässä

Tämän vuoden Jaakon Päivillä alkaa jo olla häivähdys entisaikojen meiningistä, vaikka aivan täysimittaisina niitä ei edelleenkään Pietarsaaressa järjestetä.

Ulkoilmaan toki mahtuu väkeä, ja maanantaina aloitettiinkin perinteisellä torikirppiksellä. Koska myyntipaikkoja annettiin tarjolle vain puolet tavallisesta, oli Pietarsaaren torilla väljyyden tuntua.

Väki lähti toki liikkeelle aurinkoisessa, joskin tuulisessa säässä.

Tiia Kemppainen oli kävelyllä tyttärensä Eevin ja pienen Maximilian-pojan kanssa. Kaukanakaan perässä eivät tulleet Tiian äiti Anette Kemppainen tytärtensä Jeminan ja Neean kera.

"On kivaa nähdä ihmisiä, ja tuntuu hyvältä palata vähän normaalimpaan aikaan." Tiia Kemppainen

– Vielä emme ole löytöjä ehtineet tekemään, tulimme vasta aivan äsken. Ainakin minulla on ikävä kyllä tapana tehdä niitä, Anette Kemppainen naurahti.

Tiia on paluumuuttaja, Anette puolestaan Pietarsaaresta muualle muuttanut asuttuaan kaupungissa liki 30 vuotta.

– Pietarsaari on nykyään meidän lomakohteemme, lapset tykkäävät niin käydä täällä. Emme saa napanuoraa poikki!

Seurueen nuorimmat olivat aloittaneet Jaakon Päivät jo sunnuntaina osallistumalla Lasten päivään ja viikon avajaisiin. Kesätapahtuma on tervetullut piristys pitkän rajoitusajan keskelle.

– On kivaa nähdä ihmisiä, ja tuntuu hyvältä palata vähän normaalimpaan aikaan, Tiia Kemppainen sanoi.

– Kotikoulu oli vähän rankkaa aikaa, mutta muuten lapsiperheen elämä on pyörinyt pitkälti normaalien rutiinien ympärillä. Enimmäkseen olemme nähneet omaa perhettä ja ehkä lähimpiä ystäviä, hän sanoo menneistä puolestatoista vuodesta.

Suht koht raikkaassa tuulessa oli helppoa hengittää, mutta tokihan korona-aika on saanut ihmiset varpailleen.

– Eihän täällä turvavälejä pysty noudattamaan, se tuli nähtyä myös eilen avajaisissa. Odotetaan, mitä tapahtuu Jaakon Päivien jälkeen.

Sangen kaukaa oli kirpputorilla tullut piipahtamaan Jari Lukkarila, jonka työmaa on jo pitkään ollut Saudi-Arabiassa. Parin viikon lomalla kotimaisemissa hän haluaa nähdä mieluusti muutakin kuin hiekkaa.

Lukkarila ehti kokea viime viikolla Suomen helteet, jotka yllättäen kävivät tukaliksi lämpimämpiinkin oloihin tottuneelle miehelle. Heti ensimmäinen yö Pietarsaaressa osoittautui trooppiseksi.

– Saudi-Arabiassa joka talossa on jäähdytys, mutta täälläpä ei ollutkaan. Ei paljon nukuttu. Seuraava päivä meni ilmastoinnin asentamisessa.

Pietarsaaren torilla hän ei nähnyt monellakaan maskeja, toki myönsi samaan hengenvetoon itseltäänkin sellaisen puuttuvan. Saudeissa koronatilanne on hänen mukaansa parempi kuin Suomessa.

– Se on ollut sitä koko ajan. He laittoivat heti tiukkoja rajoituksia, esimerkiksi pistivät pyhiinvaelluksen poikki ihan kylmästi, vaikka se tuo heille miljardeittain rahaa. Nytkään tietyistä maista ei saa matkustaa sinne ollenkaan. Sanoisin, että tilanne on hoidettu siellä täkäläistä paremmin.

Väljemmillä periaatteilla järjestetään myös esimerkiksi Jaakon Päivien markkinat ja vanhanajan tori.

Koulupuistossa on viikon mittaan konsertteja, joissa ääneen pääsevät paikalliset artistit ja yhtyeet. Puiston penkkirivejä on harvennettu, ja järjestäjät peräävät yleisöltä omavastuuta käyttäytymisensä ja turvavälien suhteen.