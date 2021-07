Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Olympialiikkeellä näytön paikka Tokiossa

Tokion kesäolympialaiset alkavat keskiviikkona. Virallisesti kisat avataan perjantaina, mutta matka kohti mitaleja alkaa baseballissa ja jalkapallossa jo paria päivää aikaisemmin.

Olympialaisia jouduttiin siirtämään viime kesänä huonon koronavirustilanteen vuoksi vuodella. Nyt odotus palkitaan, kun kisat voidaan järjestää. Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) päättäjät ovat päätyneet tällaiseen konsensukseen.

Viimeistään kahden viikon päästä tiedämme, osuiko tilannearvio oikeaan. Jottei tulisi maalailtua piruja seinille, on todettava, että korona-aikana on järjestetty sellaisia(kin) arvokisoja, joissa tartuntoja on ilmennyt melko vähän. Vieläpä samantyyppisillä järjestelyillä: urheilijakuplissa ja ilman yleisöä mutta tyystin erilaisilla osallistujamäärillä.

KOK:lla ja kisaorganisaatiolla on muutakin näytettävää kuin valmius järjestää kisat terveysturvallisesti. Elämme aikaa, jona ihmiset ovat totutelleet elämään ilman urheiluviihdettä ja jopa sopeutuneet siihen – toki pakkoraossa. Olemme huomanneet, että urheilu laajasti ymmärrettynä ei sittenkään ole maailman tärkein asia vaan korkeintaan tärkein toissijainen asia.

Olympialiikkeen onkin näytettävä tarpeellisuutensa. On kyettävä myymään uskottavasti ajatus, että neljän vuoden välein järjestettävä tapahtuma on niin tärkeä, että se on järjestettävä säännöllisesti. On pystyttävä luomaan illuusio siitä, että olympialaiset tapahtumana yhdistää kansat. Tämänkaltainen ajatus on yksi olympialiikkeen pääteeseistä. Jatkuvan maailmanpoliittisen turbulenssin keskellä ja ilman paikalle kokoontuvaa yleisöä tämä tuntuu perin idealistiselta ajatukselta.

Lopputulos ratkaisee. Jos kisat jäävät ihmisten mieliin väkisin kasaan puserrettuina tai hengettöminä, se on imagotappio KOK:lle. Parhaimmillaan tapahtuma on olympiahenkeä ja -perintöä monistava yhteenkuuluvuuden ruumiillistuma ja monilajisen urheilun kruununjalokivi.

KOK:n jääräpäisyyden järjestää kisat keinolla millä hyvänsä ymmärtää strategisesta näkökulmasta. Taloudelliset intressit ovat vähintään yhtä oleellisia.

Jos Tokion kesäolympialaiset ja mahdollisesti Pekingin talviolympialaiset (2022) peruttaisiin, ehdittäisiin elää kuusi vuotta olympiatonta aikaa. Todennäköisesti olympialaisten institutionaalinen itseisarvo – kulttuurinen käsitys siitä, että kyseessä on enemmän kuin arvokisa – karisisi. Olympiattoman ajan skenaariossa erinäisistä epäkohdista kumpuavien soraäänien on ennustettu voimistuvan.

Tätä korttia KOK ei halua katsoa.

Ei ole mairittelevaa KOK:n kannalta, ettei kisajärjestäjyys houkuttele. Rahanmenoa kun ei oikein voi – tai haluta – estää. Järjestelyt ovat hurjaa kilpavarustelua edeltäjien kanssa, ja budjetit ovat massiivisia. Usein ne vielä ylittyvät räikeästi.

Toisekseen suorituspaikkojen on oltava paitsi asianmukaisia myös näyttäviä. Monesti infrastuktuuri on luotava tyhjästä. Kun viiden renkaan kisat ovat ohi, tilat saattavat jäädä vaille käyttöä. Näin on käynyt esimerkiksi Rion (2016) ja Ateenan (2004) eräille suorituspaikoille.

Kärjistetysti: satojen miljoonien eurojen stadioninvestointi kahden viikon takia. Ei ihme, että suhtautuminen kotikisoja kohtaan saattaa olla nyreää.

Maailmassa on toki vauraita maita, joita miljardibudjetit eivät hätkähdytä. Siten kisajärjestäjiä löytyy vastedeskin. Kaikilta osin ökyvaltiot eivät ole olympialiikkeen unelmavävyjä. Viimeistään olympialaisten aikana kasvoille lävähtävä surkea ihmisoikeustilanne ei ole hyvää pr:ää kenellekään.

Järjestelyihin liittyvä negatiivinen kierre on saatava katkaistua. Muuten kuin kisat lopettamalla.

