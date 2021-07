Kuvataitelija ja vararehtori Jaana Erkkilä-Hillin mielipide: Taiteilijaresidenssin elvytystä odotellessa – Vaikka hitaasti hyvä tulee, en haluaisi olla kuollut ennen tilan löytymistä

Lämpimät onnittelut Juho Kuosmaselle ja kumppaneille menestyksestä Cannesissa! Ja heti perään suurkiitos toiveestasi taiteilijaresidenssin perustamisesta Kokkolaan! Kokkolassa toimi pieni mutta tasokas residenssi Draken talon piharakennuksessa usean vuoden ajan. Residenssi perustettiin Draken testamenttivaroin edesmenneen museojohtaja Paul Stenmanin aloitteesta, ja sen toimintaa tuki mm. Suomen Kulttuurirahasto taiteilijoille jaettujen stipendien muodossa. Kuvataiteilijoilla oli käytössään ateljeetila Pohjoismaisen Taidekoulun yhteydessä Renlundin koulun kiinteistössä. Residenssissä vieraili myös kirjailijoita ja muusikoita sekä esittävän taiteen edustajia. Pohjoismaisen Taidekoulun lopettamisen myötä myös residenssi on lakkautettu, vaikka Taidekoulusäätiö olisi halunnut jatkaa sen toimintaa.

Tällä hetkellä taiteilijaresidenssille Kokkolassa on enemmän tarvetta kuin koskaan, enkä nyt puhu taiteilijoiden tarpeesta, vaan kaupungin tarpeesta saada henkistä vahvistusta elävien taiteilijoiden läsnäolosta, työntekemisen meiningistä, taide-elämän tihentymisen hedelmistä. Kokkola on kokoaan suurempi kulttuurin ja taiteen saralla, mutta kaupungilla organisaationa on vielä paljon tekemistä suotuisan ja myönteisen ilmapiirin rakentamisessa. Täällä on satsattu kulttuuriin ja taiteeseen menneinä vuosikymmeninä taidelaitoksia perustamalla ja niitä tukemalla. Satoa on korjattu ja hedelmiä kypsyy edelleen. Monet menestystarinat ovat kuitenkin tulleet ainakin ensimmäisen kautensa päätökseen. Kokkolan ooppera menetti tukensa, vaikka kansainväliset arvostelut olivat loistavat ja konsepti oli ainutlaatuinen nykyoopperan viitekehyksessä. Pohjoismainen Taidekoulu sai äkkilähdön 2018, mutta seuraava tuotantokausi on onneksi aluillaan. Ykspihlajan kulttuuriviikko pyörii korkeatasoisena, mutta ulkopuolisen silmin paljolti talkooväen ja huippuammattilaisten hyvän tahdon varassa.

Vetoankin nyt Kokkolan naisvoimaan, kaupunginjohtaja Stina Mattilaan, Sari Innaseen ja Tiina Isotalukseen: toiveista tekoihin sisaret! Residenssi pystyyn Pihlajaan tai Vanhaan kaupunkiin, elvytyssuunnitelma ja haudankaivuuoperaatio oopperan ja taidekoulun takaisinsaamiseksi, lisää tukea Kino-juhlille ja eläville kuville. Näyttelyhallia nykytaiteelle on puuhattu koko aikuisikäni ajan ja vaikka hitaasti hyvä tulee, en haluaisi olla kuollut ennen tilan löytymistä.

Jaana Erkkilä-Hill,

osa-aika kokkolalainen

Kuvataiteilija

Vararehtori

Taideyliopisto