Lehdet: Halsuan Toivon kasvatti Mikko Kanala kertoi alkoholiongelmastaan ja aikoo lopettaa komean pesäpallouransa

Halsuan Toivon kasvatti Mikko Kanala aikoo lopettaa superpesisuransa, Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina. IS:n mukaan Vimpelin Vedon tähtipelaaja kertoi päätöksestään Instagramin Stories -osastossa.

Kanalan viesti ei ole enää nähtävillä, mutta Ilta-Sanomien mukaan Kanala kommentoi tilannettaan seuraavasti:

– Alkoholiongelmien kanssa paininut lähemmäs 10 vuotta... nyt tuli itselle viimeinen niitti. Ei nähdä Juhania (Kanalan lempinimi) enää kentillä. Olen pettynyt itseeni. Sain ulkopuolista apuna, mutta eipä se tiikeri pääse raidoistaan.

Iltalehti puolestaan kertoi tiistaina, että heidän tietojensa mukaan Kanala olisi syyllistynyt rattijuopumukseen.

Vedon puheenjohtaja Jari Lakaniemi vakuuttaa sekä Ilta-Sanomien että Iltalehden haastattelussa, että Vimpelin Veto antaa Kanalalle täyden tuen.

– Emme jätä Mikkoa yksin, tarjoamme mahdollisuutta hoitoon. Tulemme myös muutoin tekemään parhaamme ollaksemme hänen tukenaan, emme jätä Mikkoa yksin. On myös varmaa, että Mikko voi jatkaa uraansa Vedossa jos vain haluaa, emme missään tapauksessa ole erottamassa häntä joukkueesta, Lakaniemi kommentoi Iltalehdelle.

Reilu kuukausi sitten 29 vuotta täyttänyt Kanala on edustanut aikuisurallaan vain Vimpelin Vetoa. Sinivalkoisessa peliasussa Kanala on voittanut kolme SM-kultaa. Lisäksi halsualaisen palkintokaapissa on viisi SM-hopeaa ja kaksi SM-pronssia.

Superpesiksen etenijäkuninkuuden Kanala on voittanut kolme kertaa. Vuonna 2010 Kanala valittiin vuoden tulokkaaksi ja mestaruuskaudella 2017 Kanala arvostettiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi.