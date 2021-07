Kuivuus piinaa maaperää ja puita Etelä- ja Keski-Suomessa – "Metsäpaloriski lisääntyy päivä päivältä, kun sateet eivät tule"



Kuivuus on kellastuttanut ruohikkoa Helsingin Torpparinmäellä. Tiistaina Helsinkiin tulleet sateet tulivat puille ja kasveille tarpeeseen.

Viikkoja jatkuva kuivuus on paikoin kellastuttanut puita syksyisen keltaisiksi, mikä on heinäkuussa harvinainen näky. – Paikoin on tosi kuivaa, sanoo metsätutkija Juha Honkaniemi Luonnonvarakeskuksesta.