Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronaepidemian neljännen aallon korkeus kasvaa

Kesällä kaikki on jo toisin, ajateltiin Suomessakin maaliskuun puolessa välissä. Päivittäisten koronatartuntojen määrä huiteli yli 800:ssa, mutta lohtua toi rokotusten eteneminen ja ensimmäisen koronavuoden kesän kokemukset.

Vuodenaikavaihtelu painoi sydänkesällä 2020 tartunnat Suomessa lähes nollille. Miksi nyt ei tapahtuisi samaa, kun kesän kumppanina olivat rokotukset? Logiikka oli lähtökohtaisesti vedenpitävä, mutta todellisuuden testiä se ei läpäissyt.

Suomalaisista kohta kaksi kolmasosaa on saanut ensimmäisen rokotusannoksen ja molemmat piikit lähes 30 prosenttia väestöstä. Se ei tunnu koronaviruksen leviämistä hillitsevän. Ei varsinkaan Intiasta lähtöisin olevan deltavariantin, joka on Suomessakin nyt vallitseva virusmuunnos.

Tiistaina ja keskiviikkona THL kertoi molempina päivinä useaan kuukauteen korkeimmista päivittäisistä tartuntamääristä. Yli 400 päivittäistä tartuntaa tilastoihin merkittiin viimeksi huhtikuussa.

Pitääkö kehityksestä olla huolissaan? Pitää olla, se on ilman muuta selvää. Samaan hengenvetoon on kuitenkin huomattava tartuntamäärien kasvun vaikutukset sekä sairaalaan että siellä tehohoitoon joutuneiden määrään. Suhdeluku on oleellisesti lohdullisempi kuin pandemian alkuvaiheissa.

Juuri nyt eri maiden terveydenhuoltoammattilaisten katseet kohdistuvat Britanniaan. Sumuisilla saarilla korona leviää kulovalkean tavoin ja tartuntojen määrää osoittavat käyrät ovat nousseet viikkokausia lähes pystysuoraan. Tästä huolimatta pääministeri Boris Johnsonin hallitus päätti viime maanantaina poistaa käytännössä kaikki rajoitukset.

Brittien perustelu oli juuri vakavan tautimuodon saaneiden ihmisten määrän vain lievä kasvu. Perussyy tähän on laaja rokotuskattavuus. Käytännössä Britanniassa parhaillaan testataan yhteiseloa mitä ilmeisimmin pysyväksi riesaksi jäävän kulkutaudin kanssa.

Kyse on juuri siitä mistä THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on koettanut virittää keskustelua: minkälaisen riskin esimerkiksi Suomi yhteiskuntana on valmis ottamaan ja onko korona todellakin niin muista poikkeava tauti, että sen tukahduttamiseksi yhteiskunnan toimintaa voidaan määräämättömän pitkäksi aikaa rajoittaa?

Nohynek edustanee laajempaakin lääkärikunnan näkemystä, mutta samalla asian herkkyys ja suoranainen tulenarkuus mielletään. Niinpä Nohynek itsekin pakitteli Keskipohjanmaahaan antamiaan lausuntoja, joissa lopulta vain halusi ”herättää keskustelua” koronan poistamisesta yleisvaarallisten tartuntatautien listalta. Ei siis "esittänyt" poistamista. Jokainen voi päätellä, onko näiden muotoilujen välillä asiallista eroa.

Keski-Pohjanmaalla koronatartunnat aiheuttivat toukokuussa kriisin, joka saatiin kuitenkin suhteellisen nopeasti talttumaan. Kesäkuun alusta lähtien epidemiatilanne Soiten alueella on pysynyt erittäin rauhallisena.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan kiihtymisalueella olevien ravintoloiden aukioloaikoja rajoitettaneen torstaina. Rajoitustoimien tiukentamista aivan oleellisesti tärkeämpi asia on rokotusten ottaminen. Mitään kansalais- tai ikäryhmää ei pidä syyllistää, mutta nuoremman väestön keskuudessa olisi jonkinlaisen rokoteryhtiliikkeen paikka.

