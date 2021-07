Useista jäätelötuotteista löydetty syöpää aiheuttavaa etyleenioksidia – Ruokavirasto ilmoittaa tuotteiden takaisinvedoista, muutamia kokkolalaisyrityksen maahantuomia jäätelöitä myös listalla

Kokkolalaisen Oy Östman Tradingin maahantuomien ja Suomessa myymien ruotsalaisvalmisteisten SIA-jäätelöiden joukossa on ollut tuotteita, joista on löytynyt jäämiä etyleenioksidista. Virheen alkuperä on stabilointiaineessa. Etyleenioksidin on todettu olevan pitkäaikaisessa käytössä haitallista terveydelle, Ruokavirastosta kerrotaan.

Takaisinveto koskee neljänlaisia tuotteita: Lemoncurd-tuuttia, 0,5 litran ja 5 litran pakkauksia sekä 5 litran Mangosorbetti-pakkausta. Tarkemmat tiedot poisvedettävistä tuote-eristä ja kuluttajaohjeistuksista löydät täältä.

SIA Jäätelöiden verkkosivuilla kerrotaan, että löydetyt etyleenioksidipitoisuudet ovat olleet hyvin pieniä, joten tuotteiden nauttimisesta ei ole ollut haittaa terveydelle.

Toinen takaisinveto koskee Mars Finland Oy:n maahantuomia Snickers-, Twix- ja Boynty jäätelöitä, joissa on niin ikään huomattu jäämiä etyleenioksidista.

Näiden tuotteiden valmistuksessa käytetyn emulgointiaineen on havaittu sisältävän EU:ssa sallitun rajan ylittäviä pitoisuuksia etyleenioksidia.

Takaisinveto koskee seuraavia jäätelöitä: Snickers 6 pack, Twix 6 pack, Bounty 6 pack, Snickers Xtra, Twix Xtra ja Bounty Xtra.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Takaisinvedettävien tuotteiden erätunnukset sekä ohjeet kuluttajille löytyvät maahantuojan sivuilta.

Etyleenioksidi on aine, joka luokitellaan syöpää aiheuttavaksi aineeksi eli karsinogeeniseksi, soluissa mutaatioita aiheuttavaksi eli mutageeniseksi ja lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi. Aineelle ei ole pystytty asettamaan toksikologista raja-arvoa eikä turvallisen saannin rajaa. Tämän vuoksi ainetta ei saa päätyä elintarvikeketjuun lainkaan, Ruokaviraston verkkosivuilla kerrotaan.

Etyleenioksidia käytetään joissakin maissa kasvinsuojeluaineena esimerkiksi siementen ja mausteiden sterilointiin. EU:ssa etyleenioksidin käyttö elintarvikkeiden steriloinnissa on kiellettyä.

Etyleenioksidin ei tiedetä pieninä pitoisuuksina aiheuttavan välitöntä vakavaa terveyshaittaa. Haitalliset vaikutukset syntyvät luultavasti vasta pitkäaikaisen jatkuvan käytön jälkeen. Siksi jokaisen etyleenioksidia sisältävän tuotteen poistaminen myynnistä on välttämätöntä, Ruokavirasto ohjeistaa.