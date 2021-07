Soiten alueella joukkoaltistus: Keskipohjanmaan saamien tietojen mukaan altistus on tapahtunut häissä Perhossa – Useita kymmeniä altistuneita, kaikkiaan 60 henkilöä alueella karanteenissa

Keskipohjanmaan saamien tietojen mukaan Keski-Pohjanmaalla on tapahtunut joukkoaltistus koronavirukselle. Tietojen mukaan joukkoaltistus on tapahtunut häissä Perhossa lauantaina.

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen vahvistaa, että viikon sisällä on ollut joukkoaltistustilanne, jossa koronavirukselle on altistunut vajaat 50 henkilöä. Yksityisyydensuojaan vedoten Rahkonen ei kommentoi Keskipohjanmaan tietoja, minä päivänä, millä paikkakunnalla ja missä yhteydessä joukkoaltistuminen on tapahtunut.

Karanteenissa on kaikkiaan noin 60 henkilöä, Rahkonen kertoo alueella karanteenissa olevien kokonaismäärästä.

Tällä hetkellä joukkoaltistuksesta ei ole tiedossa tartuntoja.

// Marko Rahkosen osuutta täsmennetty kello 13.41.