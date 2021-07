Tasa-arvoista avioliittolakia vastustavan Aito avioliitto -yhdistyksen telttakiertue pysähtyi Kokkolassa – Liikkeen jakamaa tietoa on kritisoitu epätieteelliseksi, mutta puheenjohtaja Arto Jääskeläisen mukaan kyse on sananvapauden rajoittamisesta: "Valtamedia on yksipuolisen liberaalia"



Aito avioliitto -yhdistyksen hallituksen vantaalainen puheenjohtaja Arto Jääskeläinen. Tiistaina ja keskiviikkona yhdistys kampanjoi Kokkolassa.

Aito avioliitto -yhdistyksen telttakiertue pysähtyi alkuviikolla Kokkolan keskustassa. Yhdistys tunnetaan etenkin tasa-arvoista avioliittoa vastustavasta kansalaisaloitteesta, jonka eduskunta hylkäsi vuonna 2017.