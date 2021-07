TV-viikon valinta: Nuoret aikuiset vielä vähän vaiheessa

★★★

Limboland.

Ohjaus Rikke Louise Schjødt, 2020-21

Yle Areena to 29.7.

HBO Nordicin The White Lotus ei selittele eikä pidä katsojaa tyhmänä. Myös parikymppisten kööpenhaminalaisten draamakomedia Limboland keskittyy enemmän tilanteisiin kuin tarinaan. On kiehtovampaa välillä tarkastella erilaisia ihmistyyppejä ja heidän käytöstään, kuin miettiä, kuka rakastaa ketä ja onko hovimestari murhaaja.

Taas joutuu kadehtimaan tanskalaista televisio-osaamista. Kuvaus hengittää näyttelijöiden tahdissa. Ja mitkä näyttelijät! Frederikke Dahl Hansen on Limbolandin henki ja elämä. Hänen Frejallaan on sata erilaista tunnetilaa yhdessä ja samassa kohtauksessa. Sarja hahmottaa hyvin mysteeriä nimeltä ihminen. Kuinka hyvin kenenkään ajatukset tietää? Kaikki muuttuu kiinnostavaksi, kun silmäilee tarpeeksi pitkään. Hansenin ohella ystäviä näyttelevät Emma Sehested Høeg (Katrine) ja Angela Bundalovic (Nadja) tekevät häkellyttävien naishahmojen seuraamisen vaivan arvoiseksi. On Limbolandissa sydänsurujakin, oman paikkansa etsintää, opiskelu- ja työmenestyksen vertailua. Mutta tärkeintä ovat ihmisluonteet.