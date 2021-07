TV-viikon valinta: Pimeää porukkaa Mauin paratiisissa

★★★

The White Lotus.

Ohjaus Mike White, 2021

HBO Nordic

Amerikkalaisen häveliäisyyden vastapainona ovat riippumattomien tv-kanavien ohjelmat. Sarjassa The White Lotus keski-ikäinen mies tutkii kivessyövän merkkejä käsikopelolla ja ottaa katsojan urologiksi mukaan.

Havaijin paratiisisaarella Mauilla kuvattu lomakomedia on sekavien sattumusten kudelma. Vielä kakkosjakson nähtyään ei tiedä, mitä kohti tarina kulkee. Se tuntuu hyvältä! The White Lotus on omintakeinen, mutta mikä se oikein on? Henkilöistä ei ota erkkikään selvää. Alussa löytyy ruumis. Kuka? Sekin pidetään piilossa pitkään.