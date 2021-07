Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Junioriurheilussa tehdään palkatonta kasvatustyötä massamitassa

Täydessä käynnissä oleva jalkapallon junioriturnaus Kokkola Cup on massiivinen tapahtuma, vaikka koronapandemia ulkomaisten joukkueiden osallistumisen estikin.

Yli kolmesataa joukkuetta ja runsaat 900 ottelua ovat puhuttelevia lukemia nekin, mutta turnauksen mahdollistavien vapaaehtoisten määrä vasta vavahduttaakin. Talkoolaisten määrä kipuaa järjestäjien mukaan jopa viiteensataan.

Tällaiset ihmiset ovat kansalaisyhteiskunnan sankareita. Heidän pyyteetön panoksensa tuo lapsille mahdollisuuden saada jopa elämänmittaisia muistoja ja opetuksia.

Sellaisia Kokkola Cupin tapaiset tapahtumat nimittäin voivat tarjota. Pitkät matkat turnauspaikkakunnalle, yöpymiset koulujen lattioilla ja mikä tärkeintä toimiminen ryhmänä kasvattavat.

Kaikessa tässä ovat joukkueiden valmentajat ja muut taustahenkilöt avainasemassa. He aikaansaavat turvallisen ympäristön, tuen ja tarvittavat rajat.

Junioriurheilussa ylipäätään toimii lasten parissa valtava määrä aikuisia yleensä vailla merkittävää pedagogista koulutusta. Heistä melkein kaikki onnistuvat tehtävissään olemaan positiivinen lisäarvo lapsille ja laajemmin yhteiskunnalle.

Periaatteessa jokainen aikuinen on kasvattaja tai jokaisella aikuisella - oli omia lapsia tai ei - on ainakin mahdollisuus osallistua lasten kasvattamiseen. Junioriurheilussa toimiminen on oiva tapa tehdä hyvää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lasten kanssa vapaaehtoistyötä tekevälle aikuiselle kuuluu tietysti aikuisen vastuu. Jalkapallossa ja muussa urheilussa on aikojen saatossa nähty ylilyöntejä esimerkiksi siinä, mitä kentän laidalla paranee huutaa.

Näissäkin asioissa on vuosien saatossa menty parempaan suuntaan.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.