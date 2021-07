Rautojen raatelemia karhuja jahdataan – Lieksassa pienpetorauta käpälässään liikkuva karhu on päätetty lopettaa.

HELSINKI (STT)

Itä-Suomen poliisi on määrännyt lopetettavaksi Lieksan alueella liikkuvan naaraskarhun, jolla on jo pitkään ollut pienpetorauta käpälässään.

Eläinlääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden mukaan pienpetorauta aiheuttaa karhulle kipua ja tarpeetonta kärsimystä. Rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan kärsivä eläin pitää eläinsuojelulain perusteella lopettaa, jos sitä ei voida muuten auttaa.

– Meillä ei ole mitään järkeviä toiminnallisia keinoja auttaa sitä, sanoo Pohjolainen.

Poliisi on pyytänyt lopettamiseen virka-apua Lieksan riistanhoitoyhdistykseltä. Pohjolaisen mukaan riistanhoitoyhdistys suunnittelee karhunmetsästyksen aikataulun, mutta todennäköisesti pyynti aloitetaan jo lähipäivinä. Karhusta pentuineen on saatavilla vuorokauden vanhoja havaintoja riistakamerassa.

Rikoskomisario Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan karhulla on mukanaan kaksi pentua, mutta lopetusmääräys ei koske niitä.

– Valokuvien perusteella pennut ovat niin sanottuja erauspentuja, eli viime vuonna syntyneitä pentuja, sanoo Pohjolainen.

Lopettamispäätös ei koske pentuja, koska niiden arvioidaan selviävän hyvin ilman emoaan.

Kaikki poliisilain perusteella lopetetut eläimet lähetetään Pohjolaisen mukaan tutkittavaksi Ruokavirastoon Ouluun. Sieltä tulee aikanaan lausunto siitä, kuinka pitkään pienpetoraudan arvioidaan olleen kiinni karhun käpälässä.

Viime vuonna Itä-Suomen poliisi teki samankaltaisen päätöksen naaraskarhun lopettamisesta. Vammoja tutkinut Ruokavirasto totesi, että karhun lopettaminen oli oikea päätös. Pohjolaisen mukaan tämän karhun nyt 2,5-vuotiaat jälkeläiset ovat edelleen elossa ja voivat hyvin.

Myös Joensuussa liikkuu karhuemo, jonka etukäpälässä on kiinni pienpetojen pyytämiseen tarkoitettu rauta. Itä-Suomen poliisi yrittää saada loukkaantuneen karhun kiinni, nukutettua ja tutkittua.

Poliisi kertoi jo heinäkuun alussa, että rauta on ollut karhun jalassa jo pitkään.

Nyt karhun pyyntiä varten maastoon on viety häkki, johon karhu yritetään houkutella ruoan avulla.

– Häkki on toiminnassa, ja toimenpiteisiin on ryhdytty jokin aika sitten, kertoo komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista.

Karhun kiinnisaaminen ei ole yksinkertaista. Poliisi on saanut poikkeukselliseen operaatioon avukseen Suomen riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen (Luke). Riistakeskus on toimittanut häkin, ja Luken asiantuntijoiden tehtävänä on karhun nukuttaminen.

– Jos joku nukutuksen Suomessa pystyy tekemään, Luonnonvarakeskus on kaikkein kokenein taho siinä, Joutjärvi sanoo.

Kun karhu on nukutettu, suurpetoja tuntevan eläinlääkärin on tarkoitus arvioida sen vammat ja se, pystyykö karhu selviämään niistä.

Kuvien perusteella tiedetään kuitenkin melko tarkkaan, missä emo ja sen pennut ovat liikkuneet, Joutjärvi kertoo. Poliisi pyytää, että ulkopuoliset välttävät liikkumista alueella ja antavat asiantuntijoille työrauhan.

Joutjärvi arvelee, että karhuista saadaan havaintoja viimeistään siinä vaiheessa, kun karhunmetsästys alkaa 20. elokuuta. Silloin metsästäjiä on paljon liikkeellä maastossa.

Vaihtoehtona on Joutjärven mukaan edelleen myös karhujen lopettaminen, jos emon pelastaminen ei onnistu tai jos karhuperheestä on vaaraa ihmisille.

Loukkaantuneesta emosta ja sen neljästä pennusta on poliisin tiedon mukaan tuoreimmat havainnot viime viikolta. Alun perin pentujen määräksi arvioitiin kolme, mutta myöhemmin vahvistui, että pentuja onkin neljä.

Pennut ovat poliisin mukaan tämänvuotisia. Ensimmäinen talvi on pennuille kriittisin. Silloin ne tarvitsevat vielä emon apua.