Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Hillopurkin ryöstö – Punaviinin tuoksu on suoraan imelästä hillopurkista, vahva mustaherukka hallitsee ja makeus on selkeää

Viiniarvio

Mayu Gran Reserva Malbec 2018, Chile, 14,49 €

Chileläisten punaviinien valikoima myymälässä on erittäin suuri verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Katson ne säännöllisesti läpi, mutta harvoin tarttuu mitään kokeiltavaksi. Paitsi nyt, mukaan lähti Mayu Gran Reserva Malbec. Mayu on kuitenkin ollut kohtuullisen hyvä tuottaja, joskaan ei halvin.

Punaviinin tuoksu on suoraan imelästä hillopurkista, vahva mustaherukka hallitsee ja makeus on selkeää. Hyvin tyypillinen ylituotetun chileläisen aromi. Siitä on vaikea saada mitään moniulotteista kokonaisuutta hahmotettua, mutta kesähelteillä viilennys ennen tarjoilua auttaa hieman.

Maku on samaa tyyliä, mutta tasapainoisempi, vaikkakin Malbec on saatu maistumaan käytännössä samalta kuin cabernet sauvignon Chilessä tehtynä. Makeus tuntuu heti alusta lähtien ja vasta sen jälkeen tummat marjat ja paahteisuus tulevat mukaan. Ruoka pelastaa tämänkin viinin, kunhan se on hyvin maustettua liharuokaa, grillistä tai paistinpannulta. Koska Mayu Malbec ei ole mikään kevyt viini, se vaatii paljon makua myös ruualta. Grillattujen ribsien kanssa voisi olla aika hyvä osuma. Tuoksua ja makua löytyy, mutta liiaksikin omaan makuuni. Pisteet tulee verrattuna muihin chileläisiin punaviineihin.