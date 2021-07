Lukijan mielipide: Met ja meiän puut – Mitä sanoo nykymuoti? Parjaa ja haluaa kaikki keloiksi

Suomen on sanottu seisovan puujaloilla, ja sitähän se on ollut hyvinkin sata vuotta. Siitä on saatu monenlaista. Jo kauan sitten tupa lämpimäksi polttopuilla ja tervaksista venelasteittain etelän laivoihinkin, ja veneen pohjassa tappi kiinni. Meilläkin oli vielä sodan jälkeen pienempi tervahauta ulkorakennusten takana, josta rekiin ja suksiinkin, jotka laitettiin sitten ”paininpuihinkin”. Jopa äiti sipaisi keväällä karjan suutakin, ettei voimakas uusi ruoho heti polta niitä. Tervakset valikoituivat hautaan ja latvat sekä nuoremmat kuivuivat ja sirkkelöitiin ”raatheella” kuivumaan puulatoon. Tarvepuusta tulivat kaikki lusikasta ja kirvesvarresta rekiin sekä tietysti taloihin, ulkorakennuksiin sekä kylän kaunistuksiin latoihin ja heinäseipäisiin. Pärehöylällä sai olla ottamassa alta kattotarpeet kohta keväällä.

Tulivatko vähin erin tuntemaan rakennustarpeet etelässäkin, ja yhtiön ostomiehen mukana pikku-Skodalla pääsi käymään sukulaisissa naapurikuntaankin? Lieneekö ollut huipentuma puunmyyntirahalla päästä kaupunkiin kouluun, mikä johti ammattiin tehdä tiestöä tarvikkeiden ja ruuankin kuljettamiseen etelän maihin ja taajamiin. Alueille, jotka olivat jo hakanneet omansa?

Mitä sanoo nykymuoti? Parjaa ja haluaa kaikki keloiksi. Heidän katseltavakseen jokamiehen ulkoreittien varteen? Mikäs siinä, kohtahan kolmaskin mänty on kasvanut meikäläisten paimenpoikien karjapolkujen viereen ja ”viherväen” kaunisteltavaksi vai kauhisteltavaksi.

”Ne tahtovat kaataa mun koivuni, kotipeltoni veräjän suusta, alas mahlat maahan sen juoksuttaa ja tuohet kiskoa puista!”