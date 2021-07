Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogi: Kuvan perusosat

Vuonna 1991 tulin vierailevaksi opettajaksi Kokkolan Pohjoismaiseen Taidekouluun. Suomi. Olin käymässä maassa toista kertaa. Ensimmäisen kerran kävin Suomessa opintomatkalla opiskellessani Valandin taidekorkeakoulussa Göteborgissa. 1992 muutin Suomeen ja viivyin yksitoista vuotta. Tunnistin tiettyjä yhtäläisyyksiä Suomen ja Ruotsin välillä, mutta maa saattoi tuntua myös vieraalta.

Pidin opettamisesta. Itselleni oli erittäin hyödyllistä joutua sanallistamaan tietotaitoani, siis kuvan perusosia, ja kyetä välittämään sitä oppilaille. Opetustilanteessa kyse oli kärsivällisyydestä sekä opettajan että oppilaan osalta. Tuloksia sai odottaa, mikä tuntui joskus turhauttavalta molemmille osapuolille. Oppilaat olivat todella motivoituneita ja tulivat eri puolilta Pohjolaa. Koin itselleni opettavaiseksi olla mukana prosessissa, jossa saatoin auttaa oppilaita löytämään otteen työkaluistaan, toisin sanoen kuvan perusosista ja sen kokonaisuudesta.

Rakensin ateljeen Öjaan ja kehitin omaa maalaustani, ja työ on jatkunut edelleen Tukholmassa. Sain mahdollisuuden osallistua Pohjoismaisen taidekoulun opettajakunnan näyttelyihin eri puolilla Pohjolaa. Näyttelytoimintani on jatkunut Islannissa, Ranskassa ja eri paikkakunnilla Ruotsissa. Viimeksi minulla oli suuri näyttely Dalslandin taidemuseossa Upperudissa ja syyskuussa on tulossa avajaiset Göteborgiin Galleria LÅMAan.

Mitä tulee omaan työskentelytapaani, olen nörtti ympyröiden ja symmetrian suhteen. Teoreettinen ajattelu, joka voidaan kytkeä työskentelyyni on jälkikäteen teoksen päälle rakennettu, mutta silti toimiva; kyse ei ole päämäärästä vaan enemminkin asian vahvistamisesta.

Piirrän lyijy- ja värikynillä paperille, joskus temperapohjalle. Piirustuksissani on usein orgaaninen muoto ja rakenne, sukua kasvien rakenteelle. Olen löytänyt kirjallisuudesta muodon periaatteeksi kiraalisuuden käsitteen, millä tarkoitetaan symmetrian ominaisuutta. Eläinten ja kasvien keskuudessa se toimii siten, että molekyyli voi esiintyä kahdessa muodossa, jotka ovat toistensa peilikuvat, aivan kuten vasen ja oikea käsi. Olen järjestänyt ja rakentanut vastaavalla tavalla piirustukseni, joissa teoksen ylä- ja alaosa ovat toistensa peilikuvat keskipisteestä lähtien. Kiinnostavaa on, että orgaanisen kemian piirissä kiraaliset rakenteet ovat erityisen tärkeitä, koska biologiset molekyylit ovat homokiraalisia, siis toistensa peilikuvia, mistä johtuu, että ne ovat tyypiltään joko oikean tai vasemmanpuolisia. Piirustuksissani voi olla myös vastaava rakenne. Ne on rakennettu keskipisteen ympärille ja usein symmetriaa peilaten. Symmetria on järjestelmäperiaate ja useimmilla kasveilla on jonkinlainen säteinen symmetria keskipisteestä ulospäin. Teosteni rakenne ja elementtien järjestys osoittaa siis vastaavuutta luonnossa ja se innoittaa minua.

Ann-Jeannette Sjölander on ruotsalainen kuvataiteilija, joka asui ja työskenteli Kokkolassa vuosien 1992-2003 aikana. Hän opetti sekä Pohjoismaisessa taidekoulussa että Novia AMK kuvataidelinjalla. Suomen vuosinaan Sjölander osallistui lukuisiin näyttelyihin uudessa kotimaassaan ja nykyisin Ruotsiin palattuaan toimii aktiivisesti taiteilijana kansainvälisesti.

Bildens element

1991 kom jag som gästlärare till Nordiska konstskolan i Karleby. Finland. Det var andra gången som jag besökte landet. Första gången var 1984 på en skolresa mad Valands konsthögskola i Göteborg. 1992 flyttade jag till Finland och blev kvar i elva år. Jag upplevde att Finland visserligen hade likheter med Sverige men att det också kunde kännas främmande.

Jag gillade att undervisa, väldigt nyttigt för mig att sätta ord på mina kunskaper alltså bildens element och kunna förmedla detta till eleverna.

I undervisningssituationen gällde det att ha tålamod både som lärare och elev, man fick vänta in resultaten, vilket ibland kan vara frustrerande för båda parter. Eleverna var verkligen motiverade och kom från olika håll i Norden.

Det var lärorikt för mig att hjälpa till i processen att känna att eleverna fick grepp om verktygen d.v.s. bildens delar och dess helhet.

Jag byggde ateljé i Öja och utvecklade mitt eget måleri och detta har fortsatt nu här i Stockholm. Jag gavs möjlighet att ställa ut tillsammans med Nordiska konstskolans lärarkår på olika ställen i Norden. Min utställningsverksamhet har fortsatt på Island, Frankrike och på olika ställen i Sverige och senast var en stor utställning på Dalslands konstmuseum i Upperud och i september har jag vernissage i Göteborg på Galleri LÅMA:

Vad det gäller mitt arbetssätt så är jag en nörd på cirklar och symmetri. Det teoretiska som man kan förbinda med mitt arbetssätt är en efterkonstruktion men ändå giltigt, alltså inte som ett mål utan mer som en bekräftelse.

Jag tecknar med blyerts och färgpenna på papper, ibland på temperagrund.

Mina teckningar innehåller ofta en organisk form och struktur, besläktat med växterna uppbyggnad.

Vad jag har hittat i litteraturen om symmetri, som är en formprincip, är att kiralitet

( en symmetriegenskap), bland djur och växter och fungerar så att en molekyl kan uppträda i två former som är varandras spegelbilder, precis som vänster och högerhand.

På liknande vis har jag ordnat, byggt upp mina teckningar, där över och underdelen av teckningen är en spegling utgående från en mittpunkt.

Nog så intressant är att inom organisk kemi är kirala strukturer speciellt viktiga eftersom många

biologiska molekyler är homokirala (d.v.s. spegelbilder av varandra), vilket innebär att de är av höger- eller vänstertyp. Mina teckningar kan också ha den uppbyggnaden. De är konstruerade kring en mittpunkt och ofta symmetriskt speglade. Symmetri är en organisationsprincip och de flesta växter visar ochså en radial symmetri av något slag utgående från en mittpunkt. Strukturen och ordnandet i mina arbeten visar sig alltså ha en motsvarighet i naturen och det fascinerar mig.