USA-tutkija Jani Kokon mukaan presidentti Biden on saanut jo paljon aikaan, mutta maan demokratian tilasta on syytä keskustella – "USA:ssa on joissakin paikoissa helpompaa ostaa rynnäkkökivääri kuin käydä äänestämässä"



Muuramelainen tutkija Jani Kokko on kesälomallaan kiertänyt ympäri Suomen kaupunkeja, ja tänä viikonloppuna oli vuorossa Kokkola. Clas-Olav Slotte

Yhdysvaltain politiikkaan perehtynyt väitöskirjatutkija Jani Kokko arvioi Joe Bidenin selviytyneen ensimmäisestä puolesta vuodestaan presidenttinä erinomaisesti. Kokko tekee tällä hetkellä Yhdysvaltain presidentteihin liittyvää väitöskirjaa ja on myös kommentoinut maan politiikkaa laajasti esimerkiksi vaalilähetyksissä.