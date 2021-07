Soitessa ei uusia tartuntoja – Ilmaantuvuusluku nyt 6,5

Soiten alueella ei todettu uusia koronavirustartuntoja maanantaina. Viimeisin tartunta todettiin lauantaina 24.7. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 6,5 tapausta 100 000:ta asukasta kohti. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Viime viikolla koronanäytteitä otettiin 1 250. Niistä positiivisia oli neljä. Siten positiivisten näytteiden osuus kaikista tehdyistä koronatesteistä oli 0,3 prosenttia.

Väestön koronavirusrokotukset etenevät hyvin Soiten alueella. Väestön rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 16-vuotiaille sekä 12–15-vuotiaille riskiryhmään 1 ja 2 kuuluville nuorille.

Soiten alueen yli 12-vuotiaasta väestöstä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 76 prosenttia. Toisen rokotusannoksen on saanut 39 prosenttia yli 12-vuotiaista. Koko väestön osalta alueelta ensimmäisen rokoteannoksen on ottanut 65 prosenttia.