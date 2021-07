Eri puolilla maailmaa elää ihmisiä, jotka itkisivät onnesta, jos saisivat juoksuttaa kraanasta kylmää, raikasta, puhdasta vettä lasiinsa. Ja kun vesi huuhtelisi heidän kuivaa kurkkuaan, he polvistuisivat kiittämään veden jumalaa tästä autuaaksi tekevästä lahjasta.

Ja mitähän me suomalaiset teemme? Juoksemme kauppaan ostamaan ulkomailta tuotua pullotettua vettä. Huuhtelemme puhtaalla vedellä kakkapökäleet vessanpöntöstä, pesemme autoja... Vedestä on tullut meille itsestäänselvyys, sitä on saatavilla ja se on hyvälaatuista, sitä ei tarvitse sen kummemmin ajatella. Emme koe olevamme onnekkaita, kun sammutamme janomme raikkaalla vedellä, puhumattakaan siitä, että olisimme kiitollisia tästä mahdollisuudesta.

Markku Laitinen,

Pietarsaari