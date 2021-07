Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ensi viikon keskiviikkona ja torstaina käynnistyy Ykspihlajan Kulttuurisatama-hanke, jonka tavoitteena on kerätä varoja satamasta siirretyn vanhan Rauanheimon konttorin kunnostukseen. Rakennus on jo siirretty paikoilleen ja pääosa rahoituksesta on koossa. Tukitempauksella tavoitellaan noin 25 000 euron pottia.

Ykspihlajan Sydvestissä eli Kahvila Sahan pihapiirissä olevassa suuressa teltassa järjestetään kaksi konserttia. Keskiviikkona esiintyy Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, torstaina Olavi Uusivirta yhtyeineen - lämmittelystä vastaa Kari Mäkinen Band. Tapahtuman kaikki tuotto menee lyhentämättömänä satamakonttorin korjausrahastoon.

Tapahtumien lipunmyynti käynnistyy tänään keskiviikkona.

Vanhasta satamakonttorista tulee ympärivuotinen majoitus-, kokous- ja kulttuuritila, jossa voidaan järjestää myös kursseja noin 24 henkilölle kerrallaan.

