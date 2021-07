Lukijan mielipide: Mikä ahdistaa? – Tasa-arvo ei ahdista, mutta sen kylkijäiset ahdistavat

Anu Jylhä kysyi Keskipohjanmaassa jokin aika sitten: ”Miksi tasa-arvo ahdistaa?” Hän kuvasi hyvin sen, mitä tavallisesti asiasta ajatellaan. Puhutaan vain pinnalla näkyvästä ja kuuluvasta katsomatta, mitä taustalla oikeasti on. Tasa-arvolla ajatellaan nykyään enimmäkseen seksuaalista tasa-arvoa. Miksi seksuaalisuus on nykypäivänä nostettu kaiken muun yläpuolelle?

Tasa-arvo on ollut Suomessa jo kauan aikaa maailman huippuluokkaa. Sitä tuskin kukaan Pridea vastustavakaan kieltää. Mitä sitten on seksuaalinen tasa-arvo? Seksuaalisuuden alkuperäinen tarkoitus on koko luomakunnassa ollut ja on suvun jatkaminen. Vain heteropareille on siihen (ainakin teoriassa) tasa-arvoiset mahdollisuudet. Muut joutuvat keksimään erilaisia apukeinoja.

Seksuaalisuudesta on tehty kevyt huvittelumuoto, johon mediakin ”kiitettävästi” houkuttelee. Pride-ajatuksen näen osallistuvan siihen myös. Näen siinä myös ripauksen itsekkyyttä. Minä saan tehdä ja elää niin kuin itse haluan., eli auktoriteettien vastustaminen. (Seksuaalisuus itsessään olkoon jokaisen oma asia)

Tasa-arvo ei ahdista, mutta sen kylkijäiset ahdistavat. Seksuaalisen tasa-arvoisuuden nimissä ollaan irtautumassa monista hyvistä ja luonnollisista asioista. Jo päiväkodeista asti on luovuttu perinteisistä tavoista, esim. toisen ihmisen kunnioittaminen ym. kristinuskon tuomat turvallisuustekijät. Kouluissa uskonnollinen kasvatus kielletään, vaikka uskonto tarjoaa turvallisen kasvupohjan erilaisille elämäntavoille. Tilalle tarjotaan nykyaikaisia vapauden malleja (oman sukupuolen päättäminen aikanaan), joihin lapsilla ei ole valmiuksia. Pojat eivät saa olla poikia, tytöt tyttöjä, on vain lapsia. ”Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät…” sitä ei nykyinen tasa-arvoajattelukaan voi toiseksi muuttaa.

YK:n lasten oikeuksien mukaan jokaisella lapsella on oikeus äitiin ja isään. Lapsen oikeuksia poljetaan muutenkin paljon. Lapselle on hyvä nähdä läheinen äitimalli ja isämalli, naisen malli ja miehen malli. Nykyään tarjotaan kolmatta sukupuolta. Mielestäni ei ole kolmatta sukupuolta, on vain kaksi ja pieni osa niiden sekoituksia.

Sateenkaari-ihmiset ovat saaneet kyllä asiansa julkisuuteen, siinä media on ollut aktiivinen. Tasa-arvoinen avioliitto esittäytyi myös Kokkolassa kiertueellaan ja sai lehdessä pienen, lähinnä halventavan jutun. Sellainen suhde asioihin on leimannut Keskipohjanmaata jo pitempään ja niinpä monet ovat lopettaneet lehden tilauksen.

Anu, tasa-arvo ei ahdista, mutta sen nimissä tehdyt vääränlaiset uudistukset. Tulevaisuudessa pelottaa yhteiskunnan moraalin rappeutuminen!

Veli Männistö,

Toholampi