Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkolan kaupunki saattaa korjata kurssiaan entistä kulttuurimyönteisempään suuntaan – Paljon on kiinni nyt muodostettavan kaupunginhallituksen tahtotilasta

Kulttuurista Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan vetovoimatekijänä on keskusteltu tänä kesänä, mikä on merkki siitä, että kulttuurin merkitys alueen elinvoimalle ymmärretään.

Samalla se kertoo siitä, että tekemisessä olisi myös parantamisen varaa.

Ykspihlajan Kulttuuriviikon kulttuuri- ja talouskeskustelussa asia muotoiltiin niin, että kulttuuriin panostamalla Kokkolan vetovoima paranisi, mikä helpottaisi kovapalkkaisten osaajien haalimista Etelä-Suomesta. Nyt kannattaa ottaa kaikki ilo ja näkyvyys irti etenkin Kokkolassa neljättä kertaa järjestettävistä Kinojuhlista.

Kokkolan Kinojuhlilla esitetään Cannesissa palkitun kokkolalaislähtöisen Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6. Se taatusti tuo Kokkolaan tavallista enemmän vieraita muualta Suomesta. Valtakunnallista huomiota on luvassa.

Kulttuuri ja kulttuurimyönteisyys ovat ajankohtaisia aiheita muutenkin, sillä ennakkomyyntikuhinan perusteella ensimmäistä kertaa järjestettävä Kokkolan Viinijuhlat on saamassa ihmiset liikkeelle. Viinijuhlat ja viikonloppuna päättynyt Ykspihlajan Kulttuuriviikko osoittavat, että narina kotiin jäävistä keskipohjalaisista ei enää pidä paikkaansa.

Parhaillaan käynnissä ovat myös Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat sekä Kokkolan uuden kaupunginhallituksen kokoonpanon ja puheenjohtajiston muodostaminen. Kaupunginhallituksen henkilövalinnoilla on suuri merkitys siihen, mihin suuntaan maakuntakeskuksen kulttuurilaiva kulkee.

Kurssin korjaaminen aiempaa kulttuurimyönteisempään suuntaan voi olla luvassa, sellaisen käsityksen saa ainakin Sari Innasen (kesk.) ulostuloista. Se, tuleeko Innasesta kaupunginhallituksen seuraava puheenjohtaja, selviää torstai-iltana.

Ilmapiiriä on syytäkin tuulettaa, sillä viime vuosina Kokkola ei ole profiloitunut maailman kulttuurimyönteisimpänä paikkana. "Säästikö Kokkolan kaupunki ooppera-aarteensa hengiltä", Helsingin Sanomissa kysyttiin keväällä 2018. Kokkolan oopperafestivaaleja tuottanut Kokkolan Oopperayhdistys oli silloin lopettelemassa toimintaansa.

Lopettaminen tapahtui niin sanotusti huipulla, sillä yhdistyksen talous oli kunnossa ja Suomi 100-juhlavuoden suurproduktio L´étoile du nord oli toteutettu menestyksekkäästi sekä Kokkolassa että Helsingin Musiikkitalossa.

Oopperan loppuessa kaupunginhallitusta johtanut keskustan Reino Herlevi totesi Helsingin Sanomille olevansa Metallican ystävä ja muistutti, että "poppi elää lipputuloilla”. Kokkolan oopperayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja taiteellinen johtaja Anu Komsi puolestaan kertoi lopettamisen syyksi kaupungin silloisen kulttuuripolitiikan.

Mutta jos kaupunki on jatkossa valmis tarkistelemaan linjauksiaan, on samaan kyettävä myös tekijäpuolella. Sen takia keskustelu esimerkiksi siitä, pitäisikö Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin nimessä olla Kokkola, on paikallaan.

Kokkolan kaupunki on orkesterin suurin rahoittaja. Nimen vaihtaminen terävöittäisi kaupungin markkinointityötä. Toisaalta orkesterin tunnettavuuden kannalta uuden nimen tutuksi tekeminen vaatisi vuosien ponnisteluita.

Kulttuurikesä Kokkolassa jatkuu Viinijuhlien ja Kirkkomusiikkijuhlien jälkeenkin. Ensi viikolla käynnistyy Ykspihlajan Kulttuurisatama -hanke, jonka tavoitteena on kerätä varoja satamasta siirretyn, Rauanheimon satamakonttorina toimineen Rodenin huvilan kunnostukseen. Pääosa rahoituksesta on jo koossa, mutta lisää tarvitaan.

Siksi Ykspihlajassa järjestetään kaksi konserttia. Keskiviikkona esiintyy Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, torstaina Olavi Uusivirta – lämmittelystä vastaa Kari Mäkinen Band.

Lähivuosina Ykspihlajan Potin rannalle voi syntyä ainutlaatuinen kulttuurin tekemisen kehto. Se toisi tuoreita osaajia ja tekemisen meininkiä koko maakuntaan.

