Kruunupyyn kesä kuumempi kuin koskaan – havaintoasemalla tänä kesänä mitatut lämpötilat ovat yli 50-vuotisen mittaushistorian korkeimmat



Kuluvana kesänä on mitattu ennätyksellisiä keskilämpötiloja ympäri Suomen, ja näin on myös Kruunupyyssä sijaitsevalla Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman havaintopisteellä. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että kesän 2021 keskilämpötila on Kruunupyyn havaintoasemalla ollut korkein sen koko 57-vuotisen tilastointihistorian aikana.