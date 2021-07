Kalajoen maastopaloalueen tilanne on perjantaiaamuna vakaa, puuskittainen tuuli ja kaatuilevat puut sammuttajien riesana – Lisäresurssit ja perjantaille ennustettu vesisade kelpaavat pelastusjohtajalle paremmin kuin hyvin: "Silloin voisi jopa pari tanssiaskelta ottaa"

Toimitus julkaisee kokonaan maksuttomina sellaiset maastopaloon liittyvät jutut, joissa kansalaisille annetaan toimintaohjeita ja jotka edistävät ihmisten turvallisuutta ja terveyttä.

Maanantaina iltapäivällä Kalajoella syttynyttä maastopaloa on sammutettu yli kolmen vuorokauden verran. Torstaina Jokilaaksojen pelastuslaitos kertoi, että maastopalon leviäminen on saatu pysäytettyä sen riistäydyttyä hallinnasta keskiviikkoiltana. Palo levisi silloin rajoituslinjojen yli ja pääsi leviämään puuskaisen tuulen myötävaikutuksesta erittäin voimakkaasti ja nopeasti.

Kalajoen lisäksi Kannuksen kaupunki on tiedottanut varautumisesta mahdolliseen evakuointiin.

Sammutustehtävissä sekä niitä tukevissa tukitehtävissä on ollut torstaina lähes 250 henkilöä. Sammutustehtävissä olevan henkilöstön määrä oli illalla suurin piirtein ennallaan.

Jokilaaksojen pelastuslaitos tiedotti myöhään torstai-illalla, että paloalueen rajaus on tuulista huolimatta toistaiseksi pitänyt. Perjantaiaamuna tilanne on pysynyt samankaltaisena.

– Tilannetta voisi kuvata sanalla vakaa. Sammutustyöt ovat jatkuneet läpi yön. Painopiste on rajalinjan kastelussa, mutta paloa on myös sammutettu keskeltä silloin, kun se on ollut turvallista. Vaarana ovat olleet kaatuilevat puut, kertoo Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen perjantaiaamuna puoli seitsemän aikaan.

Uutena sammutushenkilöstöä vaarantavana tekijänä on tullut ilmi palaneella alueella itsestään kaatuilevat puut. Turvepitoinen maaperä niiden juuristossa on palanut, ja puut kaatuvat herkästi tuulessa. Juuripaakun alta yleensä paljastuu liekkeihin leimahtava palopesäke.

Haapanen lisää, että hankaluuksia on saanut aikaan alueen tiestön pinnoite, joka on aiheuttanut paljon rengasrikkoja niin raskaalle kuin erityisesti kevyelle kalustolle. Muuten uusia kalustotappioita ei ole ilmennyt. Myöskään uusia työtapaturmia ei ole sattunut.

– Iso kiitos kaikille mukana oleville. Ylivieskan kaupungin tarjoama majoitus on lähes täynnä, ja pitkiä vuoroja tehnyttä väkeä on päässyt lepäämään ja keräämään uusia voimia, Haapanen kiittelee.

Torstaina illalla noin kello 19 aikoihin alueen ohi meni ukkospilviä, joiden myötä puuskittainen tuuli voimistui ja niiden suunta muuttui rajoituslinjojen keston kannalta epäedulliseksi. Puuskatuulet saivat palon viriämään paikoittain, mutta rajoituslinjat kyettiin pitämään.

Tärkein tavoite edelleen on pyrkiä pitämään valmistellut rajoituslinjat. Kaiken varalta varaudutaan tilanteen yllättävään muuttumiseen sekä maastossa että johtamistoiminnassa.

Palo ei tällä hetkellä välittömästi uhkaa asutusta. Tuulen alapuolella olevien asukkaiden ja kiinteistöjen omistajien on kuitenkin edelleen syytä seurata tilannetta kiinteistönsä osalta ja varautua tarvittaessa omatoimisesti evakuoitumaan. Samalla heitä kehotetaan seuraamaan pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten tiedotteita ja mahdollisia vaaratiedotteita.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kuvaili tilannetta torstai-illalla Keskipohjanmaalle näin:

– Tuuli on puuskittaista ja pyörittävää. Se on suurin huolenaihe, Haapanen huokaa.

Evakuointimääräyksen riski on edelleen olemassa, eli leviämisen vaara ei ole täysin poistunut.

– Niiden ihmisten, joilla on kiinteistöjä paloalueen lähellä, kannattaa edelleen olla vähän varpaisillaan. Kannattaa seurata, mihin suuntaan aluetta savut lähtevät, minkänäköistä savu on ja rupeaako savu lähestymään rintamana, Haapanen opastaa ja jatkaa:

– Totta kai olemme hereillä ja annamme etupainotteisesti evakuointimääräyksiä. Haja-asutusalueella käytännössä käydään sanomassa ihmisille ovelta ovelle.

Tietyiltä osin valoa näkyy tunnelin päässä vakavan tilanteen keskellä.

– Positiivinen puoli on se, että olemme saaneet todella hyvin lisäresursseja. Tilanteen alkuvaiheessa jouduimme teettämään aivan liian pitkiä työvuoroja, joten oma väkemme on äärettömän väsynyttä. Heillä työvuorojen tiheys on ollut kohtuuton. Olemme saaneet väkeä muilta pelastuslaitoksilta. On tulossa sammuttajia Varsinais-Suomesta, Pirkanmaalta, Pohjois-Karjalasta... Saamme lyhyemmän vaihtokierron, Haapanen iloitsee.

Uskoa antavat myös sääennusteet. Jos ne toteutuvat, perjantaina alueelle osuisi kunnollinen vesisade.

Se kelpaisi paremmin kuin hyvin?

– Kelpaisi paremmin kuin hyvin. Silloin voisi jopa pari tanssiaskelta ottaa, Haapanen intoutuu letkautukseen, joka kuvastaa hyvin, kuinka koville on jouduttu.

Rajavartiolaitos raportoi Twitterissä torstaina iltapäivällä lintuperspektiivistä, miltä palopaikalla näyttää. Katso twiitti tästä:

#JokilaaksojenP on yhteistyökumppaneiden kanssa selkeästi edistynyt #Kalajoki palon sammuttamisessa. Nyt ei näytä enää niin pahalta kuin aiemmin. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. #RajaHeko jatkaa yhden kopterin voimin. Paikalla edelleen myös 2x #UtinJR NH90 ja #Aslak pic.twitter.com/QgJSjuGMV5 — Vartiolentolaivue (@rajaheko) July 29, 2021

Tehtävään on saatu hankittua lisäresursseja niin omalta alueelta kuin lähes kaikista Suomen muista pelastuslaitoksista. Mukana tehtävässä on resursseja edelleen Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Lapin, Oulu-Koillismaan, Kainuun, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pelastuslaitoksilta.

Puolustusvoimilta kohteessa on kaksi hälytyskomennuskuntaa ja kaksi telakuorma-autoa letkuperävaunuineen. Helikoptereita on tällä hetkellä neljä: kaksi Puolustusvoimilta, yksi Rajavartiolaitokselta sekä Aslak-pelastushelikopteri Lapista. Aluehallintovirasto on tihentänyt alueella palovalvontalentoja siten, että kone käy alueella kolmen tunnin välein.

Tehtävään on lähettänyt ja lähettämässä lisävoimavaroja ja vaihtohenkilöstöä aiemmin mainittujen pelastuslaitosten lisäksi Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. Puolustusvoimien maatoimintaresurssit ovat ennallaan.

Ylivieskan kaupunki on varustanut tässä vaiheessa 95 majoituspaikkaa, joita tarvitaan kaukaa tulevien henkilöresurssien lepotiloiksi. Majoitustiloja tarvitaan vähintään sunnuntaihin asti.

Yksi sammutustoimintaan osallistunut loukkaantui torstaina lievästi saatuaan palovamman. Myöhemmin torstaina toinen sammuttaja loukkaantui lievästi saatuaan tuki- ja liikuntaelinvamman. Kaikkiaan on tapahtunut neljä lievää työtapaturmaa palon alkamisen jälkeen.

Paloalue käsittää alueen Kalajoen Kortesalmelta Pahapuhdolle asti. Alueen sisälle jää Susineva.

Paloalue kartalla alla:

#Kalajoki paloalue saatiin yöllä rajattua! Vielä ei voi sanoa että se olisi hallinnassa, riski leviämiseen on olemassa tuulenpuuskien voimistuessa. Töissä ollut yön yli noin 100 henkilöä sammuttaen ja tehden palokäytäviä 8 kaivinkoneen ja muiden maanrakennuskoneiden avulla. — Jarmo Haapanen (@JarmoHaapanen) July 29, 2021

Palokäytävien raivaamisessa on jouduttu kaatamaan täyskasvuista puustoa kohtuullisen paljon. Tavoitteena on kyetä pitämään valmistellut rajoituslinjat. Sääennusteiden mukaan seuraavat puolitoista vuorokautta ovat kriittisiä rajoituslinjan pitävyyden suhteen. — Jarmo Haapanen (@JarmoHaapanen) July 29, 2021

Tehtävään hankitaan koko ajan vaihtohenkilöstöä käytännössä lähes kaikista Suomen pelastuslaitoksista. Niistä lisää myöhemmin tänään. — Jarmo Haapanen (@JarmoHaapanen) July 29, 2021

Kalajoen kaupunki tiedotti torstaina varautumisesta evakuointeihin maastopalon johdosta.

Alla Vartiolentolaivueen twiitit torstailta:

Helikoptereissa käytetään sammutussäkkiä, johon mahtuu jopa 2000 litraa vettä kerralla. Säkki täytetään sopivimmasta luonnon vesilähteestä, kuten lammesta, joesta tai merestä. Säkki laukaistaan kopterista, jolloin se tyhjenee sekunnissa. Sitten taas uudelleen täyttämään pic.twitter.com/qV0E4UqoUo — Vartiolentolaivue (@rajaheko) July 29, 2021

Vartiolentolaivue toteuttaa Rajavartiolaitoksen tehtävien edellyttämän lentotoiminnan helikoptereilla ja lentokoneilla.

