Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Retkiviini pääsee yllättämään



Viiniarvio Flat Roof Manor Sauvignon Blanc 2020, Etelä-Afrikka, 11,98 € Välillä viininmaistelu on vähän henkimaailman hommia. Sauvignon Blanc on yleensä ärhäkkään hapokas valkoviinirypäle, mutta Etelä-Afrikassa siitä on kesytetty paahteinen ja löysä versio.