Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Arvon päättäjät

Naiset johtavat Kokkolaa. Kokkolan sosialidemokraattinen ja keskustan kunnallisjärjestöt tekivät torstain kokouksissaan odotetut valinnat, kun Tiina Isotalus valittiin jatkamaan Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja Sari Innanen nimettiin kaupunginhallituksen johtoon. Molemmat valinnat olivat yksimielisiä ja kunnallisjärjestöjen hallitusten pohjaesitysten mukaisia. Tämän uskoisi indikoivan, että valituilla puheenjohtajilla on puolueidensa tuki taustalla. Näin on huomattavasti parempi lähteä johtotehtäviin, kuin repivän äänestyksen jälkeen.

Stina Mattila johtaa Kokkolan kaupunkia, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten toimitusjohtajana toimii Minna Korkiakoski-Västi ja johtajaylilääkärinä Pirjo Dabnell, Sirkku Purontaus on Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori. Talous- ja yritysmaailman puolelta voi nostaa esiin Paula Erkkilän, joka valittiin alkukesästä Pohjanmaan kauppakamarin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän siirtyi tehtävään kauppakamarin johtajan paikalta. Mainitaan vielä Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä.

Niin ja konsernimme KPK Yhtiöiden tämän alueen kymmenestä lehdestä kuudessa on naispäätoimittaja.

Miksi sitten luetella paikallisten naisjohtajien nimiä? Siksi, koska johtajien maailma on yhä miehinen. Huulipunahallitus-tyyppisiä letkautuksia ei soisi nykypäivän Suomessa enää kuulevan.

Tietenkään naista ei pidä valita johtajaksi naiseuden takia, mutta ongelmallisempaa on, jos mies valitaan ”koska näin on aina ollut”. Paras ja pätevin henkilö johtakoon, kunhan ketään ei syrjitä valinnoissa tai rekrytoinnissa sukupuolen tai minkään muunkaan seikan takia.

Stereotyypittäminen sukupuolen perusteella on ikävää, mutta valitettavan usein siihen itse mielessäänkin sortuu, kuten: ”naisjohtajat ovat tällaisia ja miesjohtajat tuollaisia”. Parasta lääkettä tähän on henkilö, joka rikkoo ja osoittaa vääräksi ennakko-oletukset. Jos pystyy myöntämään itselleen olleensa täysin väärässä jostain ihmisestä, ajattelu on jo varmasti vähemmän kaavamaista kuin aiemmin.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.