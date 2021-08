Soite järjestää viikolla kaksi walk in -rokotuspäivää – tehosterokotteen ottamista voi aikaistaa, mutta vain perustellusta syystä

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite järjestää tällä viikolla Kokkolassa kaksi rokotuspäivää, joihin pääsee ilman ajanvarausta. Koronarokotteen voi hakea niin sanotulla walk in -periaatteella keskiviikkona tai torstaina klo 9–15 Kokkolan rokotuspisteestä, joka sijaitsee Kaarlelankadulla Halpa-Hallin vanhassa rakennuksessa.

Ajanvarauksettomat rokotustilaisuudet on suunnattu lähinnä heille, jotka eivät vielä ole saaneet ensimmäistä koronarokotettaan. Aika toiselle rokoteannokselle annetaan ensimmäisen rokotuksen yhteydessä.

Tehosterokotteen ottamista on tapauskohtaisesti mahdollista aikaistaa, mutta Soite suosittelee toimimaan näin vain perustellusta syystä.

– Harkinnan mukaan näin voidaan tietysti tehdä, mutta isojen joukkojen rokotusaikojen aikaistamisiin meillä ei ole mahdollisuutta. MRNA-rokotteita on riittävästi, mutta jo sovittujen aikojen muuttamiseen tarvitaan aina hoitohenkilökuntaa, eivätkä vuorojärjestelyt ole ihan yksinkertaisia näin kesälomien aikaan, infektioylilääkäri Marko Rahkonen kertoo.

Jos toisen rokotuksen ottaminen ei sovittuun aikaan kuitenkaan onnistu ja tehosterokotusaikaa pitäisi siirtää, siitä sovitaan erikseen Soiten rokotuskeskuksen kanssa. Rokotuskeskuksen puhelinnumeroon p. 040 804 2821 vastataan ma, ke, to ja pe klo 8–15 sekä ti klo 8–12.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Fakta Ohjeita rokotukseen saapuville Tule rokotukseen vain terveenä. Ota mukaan Kela-kortti ja ota se esille odottaessasi. Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti. Käytä kasvomaskia ja desinfioi kädet saapuessa ja poistuessa. Säilytä kahden metrin turvavälit muihin ihmisiin. Varaudu jäämään rokotuspisteelle 15 minuutin ajaksi rokottamisen jälkeen.

Soiten alueella rokotetaan tällä hetkellä 16–65-vuotiaita sekä iältään 12–15-vuotiaita riskiryhmiin kuuluvia. Rokotusten etenemistä Soiten alueella voi seurata koronarokotemittarista.

– Hallituksen odotetaan lähiaikoina muuttavan lainsäädäntöä niin, että väliaikainen rokoteasetus laajenisi kattamaan myös perusterveet yli 12-vuotiaat. Kun näin tapahtuu, meillä Soitessa on valmius myös heidän rokottamiseensa, Rahkonen kertoo.

Walk in -rokotukseen pätee sama ohjeistus kuin koronarokotuksiin saapumiseen yleensäkin. Mukaan on otettava Kela-kortti ja rokotuskeskuksessa on käytettävä kasvomaskia. Rokotukseen saa tulla vain terveenä.

Yli 16-vuotiaille annetaan mRNA-rokotteista joko Biontech-Pfizerin Comirnaty tai Moderna-rokote. Nuoremmat riskiryhmäläiset saavat Comirnaty-rokotteen.

Koronarokotukseen voi edelleen varata ajan myös etukäteen. Ajanvaraus koskee vain ensimmäistä rokotusannosta.

Sähköinen ajanvaraus netissä onnistuu Omahoito-palvelun kautta. Sähköiseen ajanvarauskalenteriin lisätään uusia rokotusaikoja aina tiistaisin klo 12, tilanteen mukaan myös muulloin. Päivät, jolloin vapaita rokotusaikoja on tarjolla, näkyvät nettikalenterissa vihreänä.

Omahoito-palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai jollain muulla vahvalla tunnistautumisella. Puhelinajanvaraus p. 06 828 7488 on avoinna tiistaisin klo 12–15. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.

Koronarokotusten eteneminen lähialueilla:

Rokotustilanne peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa