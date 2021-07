Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ensi viikko voi tuoda tylyjä tartuntalukuja myös Soiten alueella – koronapassin käyttöönotolla on kiire

Tehdään heti selväksi, että Kokkolan Viinijuhlien tapainen lähes 10 000 kävijää kahdessa päivässä heti ensimmäisellä kerrallaan kerännyt tapahtuma on tervetullut Kokkolan ja koko maakunnan kesään. Erityisen tervetullut se olisi normaaleissa olosuhteissa.

Valitettavasti kesä 2021 ei ole normaali. Vielä kevättalvella pahimpien koronatartuntapäivien aikana asiantuntijatkin lohduttivat kansalaisia kahdella asialla: rokotuskattavuus paranee ja vuodenaikavaihtelu sen kyytipoikana mahdollistaa epidemian talttumisen ja normaalin kesän.

Rokotuskattavuus onkin edennyt kohtuullisen hyvää tahtia, vaikka kaksi rokoteannosta saaneita onkin vasta noin kolmannes suomalaisista. Kuuma alkukesä sen sijaan ei ole ollut rokotuksien toivottu taistelupari. Päivittäisten tartuntojen määrä on kivunnut alkukevään synkimpien lukemien tasolle.

Kun yhteiskuntaa on avattu, rajoituksia karsittu ja esimerkiksi suuria joukkoja kerääviä kesätapahtumia alettu järjestää, virus on päässyt leviämään erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. The Washington Post -lehden haltuunsa saaman Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) sisäisen raportin mukaan koronaviruksen deltavariantti on yhtä tarttuva kuin vesirokko. Suomessa asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

Hartaasti on toivottava, että Kokkolan Viinijuhlat ei jää samanlaiseksi ikäväksi merkkipaaluksi Soiten alueen koronaepidemiahistoriassa kuin surullisenkuuluisa Mustakarin vappubrunssi. Arkijärki valitettavasti panee pelkäämään pahinta, kun tämän viikonlopun saldo alkaa paljastua.

Elinkeinoelämän keskusliiton teettämän kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista kannattaa koronapassin käyttöönottoa. MTV:n kyselyssä puolueista ainoastaan perussuomalaiset suhtautuu kielteisesti asiaan. Suomen Yrittäjät kiirehtii passia, jonka ideana on pitää yhteiskuntaa mahdollisimman auki.

Koronapassi on virallinen todiste siitä, että henkilö on joko saanut molemmat koronarokotukset, saanut tuoreessa koronatestissä negatiivisen testituloksen tai parantunut koronataudista.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan pohjamuistiota koronapassista siltä varalta, että hallitus päättää passin käyttöönotosta Suomessa. Juridisesti asia ei välttämättä ole aivan yksinkertainen, mutta aivan varmasti ratkaistavissa. Mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.

Viime päivien synkistä tartuntaluvuista huolimatta on muistettava koronatilanteen vaativan nyt erilaista tarkastelua kuin aikana ennen rokotuksia. Tartuntamäärien reippaasta kasvusta huolimatta vakava tautimuoto on pysynyt kohtuullisen hyvin kurissa eikä sairaaloiden kapasiteetti ole joutunut koetukselle. Sairaalaan joutuneiden määrä on kuitenkin sekin alkanut kasvaa.

Edelleen kovin vähälle huomiolle ovat jääneet THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin puheenvuorot, joissa hän perää keskustelua koronan aiheuttamien riskien sietämisestä. Sama viesti oli Marylandin yliopiston professori ja rokoteasiantuntija Kathleen Neuzililla Washington Postin haastattelussa:”Meidän pitää ottaa tavoitteeksi vakavien tautimuotojen ja sairauden lääketieteellisten seurausten ehkäiseminen, eikä huolestua jokaisesta jonkun nenästä löytyneestä viruksesta”, Neuzil pelkisti.

