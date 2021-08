Hanna Raution kolumni: "Anna sen soida. Älä koskaan enää anna minkään pysäyttää musiikkii"

Viikonlopun viinijuhlat oli erittäin onnistunut tapahtuma. Viimeinkin Kokkola sai ansaitsemansa kaupunkifestarit. Kaupunkifestarina juhlia voi pitää, kun uusi tapahtumapuisto on vain vartin kävelymatkan päässä ydinkeskustasta. Alueen toimivuutta ja toteutusta on jo suitsutettu lehden palstoilla, mutta sanonpa vielä, että kyllä asfaltti on lyömätön festarialusta. Voi sitä mudan ja sotkun määrää perjantaina, jos yleisö olisi tallustanut nurmella ja hiekalla.

Festari ylsi heti ensi kerrallaan yli 10 000 kävijän, mikä on parituhatta henkeä enemmän kuin saman järjestäjän festivaali keräsi viikkoa aikaisemmin Seinäjoella. Hyvä keskipohjalaiset!

Lauantain hieno sää houkutteli runsaasti kansaa toiselle puolelle Suntia Brita Marian puistoon musiikkia kuuntelemaan. Eli maksutta saattoi myös tunnelmasta nauttia, mutta tapahtuman kannalta erittäin tärkeää, että lipun ostaneitakin riitti. Vaikka festari oli K18, ei teinien määrä Hollihaassa ollut mitenkään silmiin pistävä. Enemmän oli liikkeellä täysi-ikäisiä pikniktunnelmissa.

Itse ohjelmatoteutukseen olisi kaivannut toisen lavan esiintyjille, sillä tunnin tauko livemusiikista on festareilla vähän valju homma. Paikalliset artistitkin olisivat päässeet esiintymään. Ja toisaalta pääohjelmaa olisi voinut hieman tiivistää, sillä pääesiintyjän aloitusaika 1.30 tuntuu ravintoloiden aukiolorajoituksiin tottumisen jälkeen hiukka myöhäiseltä ajankohdalta.

Mainittuna aikana esiintynyt Elastinen oli hänkin hämmästynyt, että näin myöhään voidaan vielä juhlia. Artisti oli kuitenkin silminnähden kiitollinen, että viimein pääsee harjoittamaan ammattiaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Myöhäinen melu kuumensi tietysti heti tunteita keskustelupalstoilla. Festari toimi kuitenkin sille myönnettyjen lupien mukaan. Varmasti musiikki kantautui eri lailla eri puolille kaupunkia tuulenvireistä riippuen. Keskustan kivitaloon ei ainakaan myöhemmin lauantai-iltana kuulunut mitään.

Vielä pari sanaa koronaturvallisuudesta. Ainakin perjantaina, kun väkeä oli alueella vähemmän, väitän että jokainen katsoja saattoi nauttia tapahtumasta terveysturvallisesti, jos pysyi omassa seurueessaan. Turvavälejä saattoi helposti pitää ja käsihygieniasta huolehtia. Osallistujan vastuulla, miten sitten lopullisesti kävi.