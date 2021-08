Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Sijoittamisen suosio kasvaa

Suomalaiset näyttävät ymmärtävän omaa talouttaan aikaisempaa paremmin. Ainakin jos mittarina käytetään sijoittamista, jonka suosio on kasvussa. Tämä selviää Finanssialan tilaamasta tutkimuksesta, joka toteutetaan joka toinen vuosi. Tuoreimmat tiedot ovat heinäkuun alusta.

30 prosentilla suomalaisista on tutkimuksen mukaan sijoituksia rahastoissa. Vuonna 2019 osuus oli vain 24 prosenttia. Pörssiosakkeisiin on sijoittanut 18 prosenttia, kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä tutkimuksessa. Tilastokeskuksen ylläpitämän kansantalouden tilinpidon mukaan kotitalouksien säästämisaste oli vuonna 2020 ennakkotietojen mukaan 5,7 prosenttia, kun se vuonna 2019 oli vain 0,8 prosenttia.

Suomen Pankin tilastojen mukaan kotitalouksien noteeratut osakeomistukset kasvoivat ennätyslukemiin (48,9 miljardia euroa) maaliskuussa. Kotitalouksien osakeomistusten arvo kasvoi 1,6 miljardia euroa. Lisäksi kotitaloudet tekivät nettomääräisesti uusia sijoituksia 290 miljoonan euron edestä. Kotitalouksien omistamista osakkeista 90 prosenttia oli suomalaisten yritysten osakkeita.

Vaikka kehityksen suunta on selvä, valtaosa suomalaisista ei sijoita käytännössä mihinkään. Osalla ei ole yksinkertaisesti siihen varaa, kun kaikki liikenevät rahat menevät elämän välttämättömyyksiin. Sijoittamista saatetaan myös pitää etäisenä ja vaikeana asiana. Siihen ei edes haluta perehtyä. Sijoittamisen perusopit on helposti saatavissa ja opiskella myös kannattaa.

Suomen Pankin tilastot kertovat, että nollakorkoisilla käyttelytileillä makasi maaliskuun lopussa rahaa lähes 95 miljardia euroa. Käyttelytileillä olevat rahat ovat kyllä turvassa, mutta taloudellista järkeä käyttelytileille ”sijoittamisessa” ei ole. Alhainenkin inflaatio syö pääomaa jatkuvasti, kun tuottoa ei tule yhtään.

Sekin on toki sijoittamaan alkavan syytä tiedostaa, että kyse on eräänlaisesta riskipelistä. Sijoittamisessa voi tulla myös takaiskuja. Riskittömiä sijoituksia ei ole olemassakaan, mutta järkevällä hajauttamisella riskit voi minimoida järkevälle tasolle. Äkkirikastumiseen toivossa voi ”sijoittaa” muutaman lantin vaikkapa lottoamiseen.

Pitkäjänteisyys on sijoittajan perushyve. Klassinen virhe on panikoitua, kun sijoituksen arvo laskee. Pahimmillaan käy niin, että myy osakkeensa tai rahasto-osuutensa kurssien ollessa notkossa. Kylmäpäinen sijoittaa näkee tuossa vaiheessa sauman ostaa halvalla.

Koronaepidemiallakin on ollut oma vaikutuksensa sijoittamiseen ja säästämiseen. Osalle ihmisistä korona tarkoitti lomautuksia tai jopa työpaikan menettämistä. Tällaisessa tilanteessa sijoittamisen kautta saatava puskuri olisi tarpeen. Koronan myötä kotitalouksilla on saattanut myös jäädä ylimääräistä rahaa, kun esimerkiksi ulkomaanmatkailu on ollut jäissä.

