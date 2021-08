Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Turvallinen lähiopetus on paras vaihtoehto

Terveysturvallisen lähiopetuksen tulisi olla kärkitavoite koulunkäynnin järjestämisessä, kertoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen avoimessa kirjeessään maanantaina. Hänen mukaansa etäopetusta pitäisi järjestää vasta viimesijaisena keinona, koska koulutuksen tavoitteita ei voida täysin saavuttaa etänä opiskeltaessa.

Lapsiasiavaltuutettu on oikealla asialla huolehtiessaan lasten ja nuorten tilanteesta, kun koulut elokuussa alkavat. Lähiopetus antaa sellaisia mahdollisuuksia, jotka etänä eivät toteudu.

Sekin on muistettava, että osalle lapsista koulu on juuri se paikka, jossa on turvallisia aikuisia ja suunniteltu päiväohjelma. On tietysti selvää, että koulun ja koulutuksen tavoitteet ovat monenlaiset. Etäopetus on hyvä idea, jos terveysturvallisuus ei muuten toteudu.